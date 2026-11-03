Más policías en O Porriño (Pontevedra) ante el aumento del vandalismo

Cuatro nuevos agentes se incorporarán a la plantilla de 19 en O Porriño. Lo anterior, gracias a las plazas habilitadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) y para paliar las consecuencias que el aumento del vandalismo está teniendo en esta localidad.

El Gobierno local quiere, con esta medida, mejorar la seguridad en el municipio y evitar actos como los ocurridos durante este pasado fin de semana en el río Louro, cuya pasarela fue destrozada.

Según avanzó el regidor local, Alejandro Lorenzo, la idea es agilizar el proceso y, por este motivo, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia. El alcalde porriñés aseguró que la población se encuentra "en constante crecemento" y el propio municipio, "en plena expansión", por lo que es necesario reforzar así el cuerpo policial.

El Concello ya comenzó a reponer los destrozos en la pasarela del Louro, así como en una mesa de este entorno. También se arrancaron flores de una calle peatonal del municipio.

El refuerzo de los agentes también será importante en el ocio nocturno.