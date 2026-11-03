Luisa Sánchez acusa a Caballero de no hacer bien los deberes para el Mundial: "Se necesita un proyecto maduro"

La Diputación de Pontevedra, a través de su vicepresidenta, Luisa Sánchez, ha respondido a la propuesta del regidor de Vigo, Abel Caballero, sobre una financiación entre administraciones para avanzar en los trámites para que Balaídos sea sede del Mundial de Fútbol de 2030.

Luisa Sánchez reiteró el "compromiso" de la institución provincial con la candidatura municipal que, tal y como recordó, "se materializó en el acuerdo aprobado hace más de dos años y medio y en la financiación de la mitad de la reforma del Estadio de Balaídos". Para la representante de la institución provincial, la cita deportiva es "una oportunidad que Vigo no puede desaprovechar".

Por lo anterior y ante la inminente visita de la FIFA para evaluar esta candidatura, la vicepresidenta ha defendido la necesidad de avanzar en la preparación de los proyectos y en la "coordinación" entre administraciones, eso sí, añadió, con "rigor" y con "transparencia". Por ello, ha dicho que la ciudadanía debe conocer proyectos previstos, grado de desarrollo y plazos antes que los propios técnicos.

Luisa Sánchez aseguró este martes que la carta del alcalde junto a la propuesta de convenio "solo incluye dos páginas con costes estimados" y pide avanzar "en la definición de las actuaciones" y en la concreción de un plan de trabajo que permita presentar ante la FIFA proyectos técnicos "definidos" y plazos "viables": "Dos hojas de cálculo pueden cuantificar una candidatura, pero no llegan para construirla", insistió Sánchez.

Por lo anterior, la vicepresidenta ha instado a Caballero a que remita la documentación técnica completa "pedida por la Diputación a principios de noviembre de 2025" para que los técnicos provinciales puedan analizarla y tramitar las actuaciones correspondientes.