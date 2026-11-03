Detenido un portugués reclamado por una macroestafa piramidal: la Policía Nacional de Vigo coordinó el operativo

Un portugués acusado de delitos de estafa y pertenencia a organización criminal ha sido detenido en Cascais gracias a la colaboración entre la Policía Nacional, la Policía de Segurança Pública (PSP) de Portugal y el Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Comisaría de Vigo-Redondela. La Audiencia Nacional lo reclamaba para el cumplimiento de una condena por delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

El arrestado estaba considerado uno de los principales responsables de una macroestafa piramidal de alcance internacional, desarrollada a través de una empresa pantalla creada en 2014 y que simulaba la comercialización y explotación de dispositivos GPS. Mediante este entramado fraudulento, la organización captó millones de euros de inversores mediante falsas promesas de rentabilidad.

Sobre el ahora detenido pesaba una Orden de Búsqueda, Detención e Ingreso en Prisión para el cumplimiento de las penas impuestas por la Audiencia Nacional, que le condenó a seis años de prisión por un delito de estafa y a cuatro años y seis meses por pertenencia a organización criminal. Asimismo, la autoridad judicial había acordado la prohibición de salida del territorio español y la retirada de su pasaporte.

El hombre fue localizado gracias al intercambio de información entre la Policía Nacional y la Policía de Segurança Pública (PSP) de Portugal, una coordinación que fue mantenida de forma directa por el Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Comisaría de Vigo-Redondela.

Asimismo, las gestiones practicadas permitieron determinar que el reclamado se encontraba en la localidad portuguesa de Cascais, donde llevaba una vida aparentemente normal y figuraba como propietario de una empresa.

Orden de detención y entrega

Como resultado de estas gestiones, el pasado mes de septiembre se dictó una Orden Europea de Detención y Entrega y, en coordinación con las autoridades de enlace de la República Portuguesa, se puso en marcha el correspondiente dispositivo policial.

La operación culminó durante el presente mes de octubre con la detención del fugitivo en territorio portugués, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial lusa, que decretó su ingreso en prisión preventiva a la espera de su entrega a las autoridades españolas.