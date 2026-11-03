Caballero denuncia una nueva subida del canon de la basura de Sogama: "Es un escándalo"

Vigo recogió 182.000 kilos de vidrio en la hostelería en 2024, un 10 % más que el año anterior Cedida

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado este martes contra una nueva subida del canon de la basura para el año 2027, ante las pérdidas económicas de Sogama, cuyos gestores considera "inmensamente ineficientes". En concreto, según el líder municipal olívico, la tasa se incrementará un 3,5%.

Así lo ha denunciado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que critica con dureza las "subidas continuas del canon de Sogama, de forma permanente y absolutamente injustificada". Caballero ha defendido que la entidad autonómica "abusa" de la ciudad.

"Esto es un escándalo", ha aseverado el alcalde, quien ha afirmado que, "en cuatro años, Sogama subió el canon en un 80%". Así, ha recordado los incrementos de 2025, de 8,64 euros, y de 2026, de 2,35 euros.

En esta línea, Caballero ha presumido de que su gobierno no ha repercutido la subida de 2026 a los recibos de los vigueses y las viguesas, así como tampoco lo hará con la de 2027. "La tasa de la basura en Vigo está congelada", ha asegurado, pese a las críticas de la oposición recibidas a lo largo de los dos últimos años al respecto.

Por otro lado, ha aprovechado la ocasión para criticar la actitud del PP de Vigo, que está "calladito". "No vaya a ser que si protestan no los metan en las listas y los dejen fuera", ha señalado el alcalde, que considera que los 'populares' de la ciudad "defienden Vigo cero" y "siempre están contra Vigo".

"Cuando suben las tasas de Sogama de esta forma terrible y absolutamente injustificada, se quedan callados. Dicen que no importa, que pague Vigo. Pues no, no lo vamos a repercutir. Pero que se entienda que la Xunta vuelva a subir de una forma abusiva e intolerable el canon de Sogama", ha concluido.