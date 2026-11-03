Abel Caballero manifiesta su apoyo a la manifestación de SOS Sanidad Pública en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado su apoyo a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública en Vigo. La ciudadanía viguesa está llamada a participar en esta marcha que partirá el próximo 4 de noviembre desde Plaza de España, a las 19:00 horas.

"Yo apoyo esa convocatoria, porque lo que está sucediendo con la sanidad en esta ciudad es insoportable", ha afirmado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación. En concreto, ha criticado el "aumento imparable" de las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para atención especializada.

Caballero ha reclamado a la Xunta de Galicia que ponga "los medios humanos necesarios" y amplíe y mejore las instalaciones, con el objetivo de "quitarle la presión al personal de los hospitales y de los centros de atención primaria". "Tienen una enorme presión", ha valorado.

A renglón seguido, el alcalde ha enviado un "abrazo fuertísimo" a todos los profesionales sanitarios. "Sé el esfuerzo que hacen para suplir las inmensas carencias de la Xunta de Galicia en Vigo", ha afirmado, así como ha recordado que en junio había más de 88.000 personas en lista de espera.

"El 14% de la población del área de Vigo está en lista de espera. Es intolerable, es inmenso", ha denunciado Caballero, que ha criticado las decisiones del gobierno gallego respecto a la pediatría y al cierre de los centros de salud de Nicolás Peña y López Mora.