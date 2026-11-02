Llaman a la ciudadanía de Vigo a manifestarse por la sanidad: "Quieren que acudamos a sistemas privados"

La ciudadanía viguesa está llamada a participar en una nueva marcha por la sanidad pública el próximo miércoles, 4 de noviembre -19:00 horas, Plaza de España-. SOS Sanidade Pública llama a una protesta por la "reconstrucción" del área: "Es posible tener otra sanidad pública. No es una utopía".

Así lo ha señalado el portavoz de SOS Sanidade Pública en el Área Sanitaria de Vigo, Manuel González Moreira, quien ha lamentado la situación en la que se encuentra la sanidad en la ciudad, con un hospital privado que atiende a 100.000 personas, ha dicho, y otro centro hospitalario, el Álvaro Cunqueiro, en el que se está "de alquiler". Para él, es "fundamental" reconstruir el Área Sanitaria para que el 100% de los ciudadanos estén cubiertos por centros públicos, además de hacerla más atractiva para los profesionales, ya que "cada vez es más difícil que quieran trabajar en Vigo por las condiciones a las que están sometidos".

Por lo anterior, González Moreira ha animado a los vigueses a salir a la calle y a movilizarse porque con "decisiones políticas" se puede cambiar esta situación.

Por otro lado y preguntado por el proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia, el portavoz ha dicho que "no recoge" la "sobrefinanciación" que necesita el Área de Vigo para su "reconstrucción", ni un plan específico para la ciudad.

La Plataforma ha estado acompañada por representantes del BNG de Vigo, encabezados por Xabier Pérez Igrexas. También secunda la movilización Frente Amplio: la portavoz de Sumar en el Congreso y candidata de Frente Amplio, Verónica Martínez Barbero, ha estado esta mañana en Vigo. Barbero ha acusado al PP de privatizar la sanidad: "No tenemos un hospital público. Tenemos unas listas de espera larguísimas", ha insistido, criticando que los 'populares' pretenden que los ciudadanos dependan de seguros privados. "Hay un objetivo de fondo (...) que es que tengamos que acudir a sistemas privados", ha subrayado, pidiendo más inversión en la sanidad pública.