Heridos de gravedad los dos ocupantes de una moto que colisionó contra un turismo en O Rosal (Pontevedra)

Siniestro grave el ocurrido a última hora de la tarde de este domingo en O Rosal. Allí una moto y un turismo se vieron involucrados en una colisión que dejó dos heridos, los ocupantes de la moto.

El siniestro ocurrió a las 19:24 horas del 1 de noviembre en la carretera PO-552 (Vigo-Tui). Fue, concretamente, en el punto kilométrico 39 y en sentido creciente, según informó la Guardia Civil.

Los dos heridos, una mujer de 44 años (NCB) y un hombre de 35 años (AFR), fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, informó el 061. El conductor del turismo resultó ileso.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y personal sanitario del PAC de A Guarda.