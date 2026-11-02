Carlos Ortiz, fallecido en Urda, fue profesor en el Colegio Montecastelo de Vigo: "Dejó una huella imborrable"

Conmoción entre la comunidad educativa y las familias del Colegio Montecastelo de Vigo. Uno de los fallecidos en el accidente de tren de Urda (provincia de Toledo) en el que perdieron la vida 69 personas fue Carlos Ortiz Sanchidrián, conocido por ser el director del área de Colegios CEU.

Este docente estuvo ligado a la ciudad olívica, pues fue profesor en el centro educativo vigués durante varios años. Es por esto por lo que el colegio ha mostrado en las últimas horas su pesar por la triste noticia -una vez que ya fue confirmada-. "Carlos dejó una huella imborrable como profesor en Montecastelo", ha escrito el centro en un comunicado difundido a través de sus perfiles públicos. "Quienes tuvieron la fortuna de compartir con él su día a día recuerdan su entrega, su cercanía y su profunda convicción de que educar es, ante todo, servir", añadieron.

El colegio vigués, en donde Ortiz Sanchidrián es recordado con mucho cariño, ha querido acompañar así a la familia y seres queridos del docente, así como "a las demás víctimas y heridos".