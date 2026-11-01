Vigo celebra Todos los Santos con una gran afluencia a los cementerios y floristerías sin existencias

Los cementerios de Vigo viven este domingo, 1 de noviembre, una de las jornadas de mayor actividad del año con motivo del Día de Todos los Santos.

Numerosos vigueses se han acercado durante los últimos días a los camposantos de la ciudad para recordar a sus familiares fallecidos, una afluencia que también se ha reflejado en las floristerías, algunas de las cuales han llegado a agotar sus existencias.

Así lo ha destacado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su visita al cementerio de Pereiró, donde ha señalado que, según los responsables municipales, la mayor afluencia se registró el sábado 31 de octubre, aunque las visitas se han sucedido durante toda la semana.

El regidor ha puesto en valor el significado de Pereiró para la ciudad. "Pasando y viviendo en este cementerio ves la historia de Vigo. Ves la historia del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI", ha asegurado.

Caballero también ha repasado algunas de las mejoras introducidas en las instalaciones, como la creación de una zona de enterramientos ecológicos, una modalidad que, según ha explicado, está teniendo buena acogida. A ello se suma la adquisición de escaleras móviles para facilitar el acceso a las zonas más elevadas de los panteones de cuatro y cinco alturas.

Memoria histórica en Pereiró

Durante su intervención, el alcalde también se ha referido a la exposición organizada este año en el cementerio, dedicada en parte a las personas allí enterradas que sufrieron la represión franquista. En este sentido, ha recordado el espacio dedicado a las víctimas en el jardín de la memoria histórica.

Por último, Caballero ha agradecido el trabajo del personal municipal encargado del mantenimiento de los cementerios y ha destacado la tradición de llevar flores a los difuntos, que ha provocado que algunas floristerías hayan dejado de aceptar encargos.

"Llevarle flores a alguien es atender a la memoria de las familias, de los colectivos y a la memoria de la ciudad", ha concluido.