Prisión sin fianza para los cuatro detenidos por robos en viviendas en Vigo tras el operativo de Canido

El juez ha decretado este domingo prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cuatro detenidos esta semana en Vigo por su presunta implicación en varios robos en viviendas de la ciudad. Los investigados también están relacionados con supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal y atentado contra agentes de la autoridad.

La decisión ha sido adoptada por el magistrado de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, después de que los cuatro arrestados pasaran a disposición judicial durante la jornada de este domingo, 1 de noviembre.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez considera que existe un elevado riesgo de fuga y de reiteración delictiva, además de un riesgo menor de alteración de las pruebas. Por estos motivos, entiende que el ingreso en prisión resulta una medida "necesaria, idónea y proporcional".

Fuga y disparo disuasorio

Las detenciones se produjeron en el marco de un operativo de la Policía Nacional desarrollado el pasado jueves en el entorno de Canido, en Vigo, para desarticular un supuesto grupo dedicado a los robos en viviendas.

Durante la intervención, los agentes consiguieron arrestar a tres personas, mientras que una cuarta logró escapar, lo que motivó el despliegue de un dispositivo de búsqueda por la zona. La operación también estuvo marcada por momentos de tensión y un disparo disuasorio, según informaron entonces fuentes policiales.

Finalmente, el cuarto sospechoso fue localizado y detenido posteriormente, completando así los cuatro arrestos relacionados con la investigación.

A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de robo con fuerza en casa habitada, pertenencia a grupo criminal y atentado contra agentes de la autoridad. La investigación policial continúa abierta.