De la Guerra Civil al exilio en Chile: Nigrán (Pontevedra) recupera la vida de película de uno de sus vecinos. Concello de Nigrán

De la Guerra Civil al exilio en Chile: Nigrán (Pontevedra) recupera la vida de película de uno de sus vecinos

El Concello de Nigrán dedicará su 'Mes de la Memoria' a Inocencio Alonso Misa, un vecino de Camos cuya vida estuvo marcada por la Guerra Civil, la persecución franquista y el exilio.

Sastre y músico de la Unión Musical de Coruxo, tenía 23 años cuando estalló la guerra. Su participación como apoderado de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 provocó que los falangistas comenzaran a perseguirlo, obligándolo a esconderse en los montes de Coruxo y Camos.

Para salvar su vida, decidió alistarse en el ejército sublevado con la intención de desertar. Lo consiguió el 1 de enero de 1937, cuando cruzó al bando republicano junto a otros 13 gallegos en el frente de Zaragoza. Posteriormente se incorporó a la columna Durruti y combatió en Madrid y Aragón. Tras la derrota republicana, huyó a Francia, donde pasó seis meses en el campo de concentración de Vernet d'Ariège. En septiembre de 1939 logró exiliarse a Chile a bordo del Winnipeg, el barco fletado por Pablo Neruda, junto a otros 2.200 republicanos. No regresó a Galicia hasta 1982 y falleció en 2007.

Su historia será recuperada a través del libro 'Inocencio Alonso Misa. O xastre de Camos', obra del antropólogo e historiador vigués Xerardo F. Santomé, fruto de casi 40 años de investigación. La publicación, editada por el Concello, se presentará el 28 de noviembre en los cines municipales de Nigrán. La programación incluirá también una exposición de 40 dibujos realizados por prisioneros del campo de Vernet, que podrá visitarse desde el 20 de noviembre, y una charla de la asociación francesa l'Amicale sobre los campos de concentración que acogieron a los republicanos españoles.

"Resulta especialmente emocionante rescatar del olvido a Inocencio, una persona con una biografía impactante", ha señalado el alcalde, Juan González, quien llegó a entrevistarlo para su libro 'Memoria dunha guerra'. El regidor destaca la importancia de recuperar el testimonio de un hombre que sufrió décadas de exilio por sus ideales y que dejó una reflexión que resume su trayectoria: "La libertad es como el aire que respiramos, sin libertad no hay nada".