Vigo destina 340.000 euros a impulsar ferias y congresos como Conxemar, Navalia y Seafest

El Concello de Vigo destina un total de 340.000 euros a apoyar la celebración de ferias, congresos y eventos en la ciudad durante 2026.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, tras la aprobación de dos líneas de subvenciones municipales dirigidas a impulsar estas actividades y favorecer la creación de empleo.

La primera línea cuenta con un presupuesto de 90.000 euros, con ayudas de hasta 25.000 euros por evento. Está destinada a la organización de congresos y acontecimientos de interés turístico que acrediten una antigüedad mínima de 15 años en la ciudad. Entre los beneficiarios figura Galiexpo Ferias y Eventos, vinculada a eventos del sector del motor.

La segunda convocatoria, dotada con 250.000 euros y un máximo de 80.000 euros por solicitante, busca fomentar la contratación de personas en situación de desempleo. En este caso, las ayudas se han concedido a las ferias Mindtech, Conxemar, Navalia y Seafest.

"Seguimos apoyando la organización de congresos en la ciudad. Son de la mayor importancia para la economía de Vigo", ha señalado Caballero, quien ha destacado la elevada demanda de este tipo de acontecimientos.

Ayudas a la contratación

Por otra parte, el alcalde ha informado de la concesión de más de 219.000 euros en ayudas municipales a la contratación, de las que se benefician 69 empresas y 82 trabajadores, concretamente 47 mujeres y 35 hombres.

Del total, 130.000 euros se destinan a la transformación de contratos temporales en indefinidos, mediante 38 ayudas. Otros 37.800 euros corresponden a la contratación indefinida de personas desempleadas, con 15 empresas beneficiarias, mientras que 51.000 euros se dirigen a mejorar la estabilidad laboral.

Escuela infantil de Bembrive

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación del contrato de gestión de la escuela infantil municipal de Bembrive por un periodo de cuatro años, con una dotación de 516.000 euros anuales, lo que supone más de dos millones de euros durante toda su vigencia.

Caballero ha recordado que las nueve escuelas infantiles municipales de Vigo son gratuitas para las familias y ha cifrado en unos 2,5 millones de euros anuales la inversión municipal destinada al conjunto de estos centros.

El regidor ha defendido este modelo frente al de las escuelas infantiles de la Xunta, asegurando que en los centros municipales tampoco se cobra por servicios como el comedor o la atención especial.