La huella de la violencia en la familia viguesa del último fusilado por el franquismo: "Nos quemaron la casa"

"Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven, pero estoy contento y convencido". Con estas palabras, Xosé Humberto Baena se despedía de su familia el 26 de noviembre de 1975. Un día más tarde fue ejecutado por las fuerzas franquistas en el municipio madrileño de Hoyo de Manzanares y sus seres queridos comenzaron una lucha de medio siglo por "limpiar" su nombre y restablecer la verdad.

Son "muchos recuerdos" y cada vez que habla del tema le "duele", algo se le "remueve" por dentro. Pero Flor Baena, hermana de Xosé Humberto —'Peter', como lo llama ella—, invita a Treintayseis hasta la cocina de su casa para compartir la historia que marcó la vida de su familia: el asesinato de su hermano por el régimen franquista, que no cesó su violencia hasta el fallecimiento del dictador en una cama de hospital de Madrid.

Flor, Flora o Mari —responde a muchos nombres según la parroquia de Vigo— vive ahora rodeada de una colonia de gatos y perros. Dice haber "heredado" de su hermano esa pasión por los animales. De pequeños, cuando vivían en el monte sobre el que se construyó el Parque Comercial de Meixoeiro, atendían animales heridos y los llevaban para casa.

"Los escondíamos donde mi padre tenía las herramientas, en la bodega de abajo. Mi padre nos tapaba, nos decía: 'Vuestra madre se va a enfadar, yo no quiero saber nada'", relata Mari, sobre uno de esos recuerdos "lindos" de una infancia "muy feliz". "Éramos pobres, pero no nos faltaba de nada", afirma y contrasta con la niñez de su hermano mayor, Fernando, que tuvo una vida más cómoda con sus tías en Nigrán.

Flor Baena, en su domicilio en Vigo S.P.

Reivindicativos de sangre

Fernando, 'Peter' y Flor eran el producto de una familia "un poco rara", de un padre, Fernando Baena, de derechas, y una madre, Estrella Alonso, perseguida durante la Guerra Civil por roja. "Anduvieron detrás de ella para matarla", asegura la pequeña de la familia a sus 72 años, que demuestra que ese gen combativo viene en la sangre.

"Era la mayor de seis hermanos y trabajaba para ayudar a los padres. Volvía de la ribiera en burro, subía por donde está la iglesia de San Francisco y, entonces, cuando veía que el cura estaba en la iglesia cantaba para hacerlo rabiar. Era así, bromista, una satírica. Pero el cura la denunció por roja y estaba perseguida. Vinieron a casa varias veces de noche", relata Flor.

La historia de Estrella resonaría 30 años después, en la década de los 70. Aunque Flor admite que ella se unía a las movilizaciones estudiantiles de Vigo más por "tener un día de fiesta" que otra cosa, Xosé Humberto, alumno entonces del Santa Irene, lo hacía por convicción. Más tarde, durante su etapa en la Universidade de Santiago de Compostela, completó su viaje ideológico y se "radicalizó", en palabras de su hermana.

Recorte de periódico tras el fusilamiento S.P.

También en la capital gallega, Xosé Humberto vivió su primer encontronazo con las fuerzas franquistas. "Estaban en una sentada delante de la universidad por unas cosas que estaban en desacuerdo con el rector. Entonces vino la policía y detuvo a más de 200, a todos los que pilló por banda, y los llevó para la cárcel de A Coruña", recuerda Flor. Ya estaba fichado.

El reloj de 'Peter'

Pese a que sus padres temían por las consecuencias de su militancia política, no cesó su lucha contra la dictadura de vuelta en Vigo, tras ser expulsado de la universidad por haber sido detenido. 'Peter' formó parte del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y del movimiento obrero clandestino contra un franquismo que daba sus últimos, pero violentos, coletazos.

Fue en la manifestación del 1 de mayo de 1975 cuando sus vidas cambiarían para siempre. 'Peter' no participó en aquella marcha, tenía miedo de las represalias por haber liberado a su pareja, María. "Su padre era falangista y no quería que anduviera con mi hermano por ser comunista. Entonces la encerró en casa con llave y le sacó el carné. La tenía encerrada como si fuera una prisión", detalla Flor.

Flor señala una imagen de su hermano S.P.

Xosé Humberto estaba convencido de que el padre de María había avisado a la policía y que lo iban a detener, por lo no fue a la manifestación en la que resultó fallecido un vecino tras un tiro al aire de un agente. Este no sufrió castigo alguno y 'Peter' y un grupo de amigos decidieron realizar una colecta para poner una esquela en el Faro de Vigo. "Muerto por la represión policial", se podía leer en ella.

Estas palabras no gustaron a las fuerzas de represión franquistas. El periódico había recogido sus DNI ante posibles represalias, ayudando así a la policía a identificar a los implicados. Todos fueron encarcelados y no volvieron a disfrutar de su libertad hasta la amnistía de 1977. Todos menos Xosé Humberto, que logró huir a Madrid con María para "seguir en la lucha".

El reloj de 'Peter' seguía entonces funcionando, hasta que detuvieron a su pareja en una manifestación contra la Legión y su marcha del Sáhara. Las fuerzas franquistas pudieron así ubicarle en la capital y no tardaron en acusarle del asesinato de un policía. Las agujas pararon de sumar segundos a las 22:15 horas del 22 de noviembre de 1975.

Carta 'El Reloj' de Xosé Humberto Baena S.P.

"Ojalá no hubiera escapado", lamenta Flor. "Cuando nos dijeron que lo acusaban de eso nos pareció imposible. Si no era capaz de matar a un animal, cómo iba a matar a una persona. A parte, él nunca fue de ideas de matar a nadie, al contrario", afirma esta vecina de Vigo, que narra aquellos hechos con un nudo en la garganta pese a haber pasado ya medio siglo.

"La muerte de frente"

Los meses siguientes fueron todo un infierno. La familia se turnaba para visitar a Xosé Humberto en la cárcel de Carabanchel y en muchas ocasiones los obligan a esperar durante horas en la calle. Tampoco tenían ningún tipo de privacidad y las conversaciones con el mediano de los Baena Alonso eran observadas de cerca por algún agente: "Ponían muchos problemas para que te cansaras o yo que sé".

El tribunal no aceptó ninguna de las pruebas que probaban la inocencia de Xosé Humberto, que la noche del atentado se encontraba en la frontera sur con Portugal. La sentencia estaba escrita. "Mi padre le dijo: 'si supiera que eras culpable me sentiría mejor, pero sabiendo que eres inocente no puedo soportarlo'. Él respondió: 'Papá, sabes que nunca miento. No te puedo dar esa satisfacción", recuerda Flor.

Esa conversación sucedió el mismo 27 de septiembre que las fuerzas franquistas fusilaron a 'Peter'. "¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más ¡Mala suerte!", escribió Xosé Humberto en su carta de despedida, lamentando que la violencia de la dictadura recaía esta vez sobre él.

Última carta de Xosé Humberto Baena S.P.

Xosé Humberto murió "como un buen gallego", como le prometió a su padre Fernando. "Cuando me fusilen mañana, diré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente", también resaltaba en aquella carta en la que pide perdón y, a la vez, trata de consolar y animar a toda su familia: "Cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mary, o a Manolo, haceros a la idea de que yo continuo en ellos".

Última carta de Xosé Humberto Baena S.P.

"Mi corazón, como mi reloj, se habrá parado de una manera violenta. Alguien lo ha parado. Ha sido la mano de un hombre negro, gemelo de Hitler Mussolini (...). Un hombre negro, un monstruo satánico y anacrónico que lo destroza todo, que rompe una tras otra las cuerdas de todos los relojes del pueblo. Un hombre inhumano al que llamarán fascismo".

"Nos quemaron la casa"

Flor asegura que el fusilamiento de su hermano "fue la muerte" de sus padres. Su madre no volvió a cantar y su padre falleció a los siete años, tras luchar por "limpiar" el nombre de su hijo. Tras años de denuncias y sufrir episodios de violencia, el Gobierno declaró en agosto de 2025 "nula" la sentencia del tribunal militar franquista. Su hermano pasaba de ser asesino a asesinado.

"Me caían las lágrimas como una tonta. Tanto luchar, tantos años peleando. Mi padre se desesperaba y ahora yo lo tengo en mis manos, y después de todo ¿de qué me sirve? Él lleva muerto todos esos años. Todos esos años se los quitaron de vida. Para él no vale de nada el papel. (...) Me llevé una alegría grande, pero al mismo tiempo se confirma la injusticia", declara Flor a Treintayseis.

La hermana de uno de los últimos fusilados por el franquismo muestra así el dolor tras una larga travesía para conseguir restablecer la memoria de 'Peter'. Recuerda cuando su padre trató de reabrir el caso a los dos meses de morir Franco, con la investigación de un detective y varias cartas de testigos, pero le respondieron que "esto no se puede tocar".

Flor Baena, en su domicilio en Vigo S.P.

Los primeros años tras el fusilamiento fueron los más duros. "Nos quemaron la casa", recuerda Flor, que también explica cómo la policía "robó" el cadáver de su hermano y lo enterraron en el cementerio de Pereiró sin permiso ni la presencia de su familia. "Hasta me quitaron el poder despedirme de mi hijo", la frase que dijo su padre y quedó marcada en la memoria de su hija.

Flor trató de reabrir el caso en múltiples ocasiones junto a su madre y hermano, con ayuda de abogados y jueces implicados en la materia. No hubo manera hasta hace un año y asegura que llegaron a estar amenazados de muerte. Por ello, ahora trata de honrar la memoria de su hermano con charlas y conferencias para que los más jóvenes conozcan la violencia que protagonizó los últimos años de la dictadura.

Y es que tras observar los homenajes a la figura de su hermano en Santiago de Compostela, Oleiros o Redondela, Flor ha pedido al alcalde Abel Caballero que nombre la calle de su infancia en honor a Xosé Humberto, así como ha enviado una carta a la ministra de Educación, Milagros Tolón, para exigirle que incluya en los libros de texto la historia de los últimos fusilados por el régimen.

"Para que lo sepa la juventud, porque a veces muchos chavales dicen que ojalá volviera Franco. Y yo pienso: pobrecitos, es que no saben lo que era la dictadura. No se dan cuenta de las libertades que tenemos ahora y que antes no. Entonces a mi me gustaría que supieran las consecuencias que trae la falta de libertad", concluye la hermana de una de las últimas víctimas de la dictadura.