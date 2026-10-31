El dueño del Golf Ría de Vigo se enfrenta a 10 años de cárcel por un presunto fraude fiscal de 1,4 millones. Golf Ría de Vigo

El dueño del Golf Ría de Vigo se enfrenta a 10 años de cárcel por un presunto fraude fiscal de 1,4 millones

El administrador de la empresa propietaria del Golf Ría de Vigo, situado en Domaio (Moaña), se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicita para él penas que suman diez años de prisión y multas por valor de tres millones de euros, por un presunto fraude fiscal de casi 1,4 millones.

El juicio está previsto para la próxima semana en la sección quinta de la Audiencia Provincial. Según el escrito de acusación, el empresario habría defraudado a Hacienda durante los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2019, al ocultar importantes ingresos obtenidos en el extranjero.

El Ministerio Público sostiene que el acusado presentó declaraciones del IRPF con resultado negativo, por las que llegó a recibir devoluciones de casi 5.000 euros, pese a haber percibido cantidades millonarias que no incluyó en sus liquidaciones.

En concreto, la Fiscalía señala que entre 2017 y 2019 recibió más de dos millones de euros a través de sociedades con sede en Panamá. A estos ingresos se sumarían más de 300.000 euros procedentes de una sociedad de Angola, cuentas bancarias de Corea y rendimientos del trabajo en Países Bajos y Corea.

La acusación también recoge otros 425.000 euros de ingresos no justificados en cuentas de España, Corea y Países Bajos, así como cerca de 40.000 euros en rendimientos de capital mobiliario que supuestamente tampoco declaró.

Por estos hechos, la Fiscalía considera al empresario autor de tres delitos contra la Hacienda Pública y reclama, además de las penas de prisión y las multas, que se le prive durante 24 años del derecho a obtener ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que la Agencia Tributaria realice los ajustes correspondientes una vez que se dicte sentencia, teniendo en cuenta las liquidaciones