Vigo licita de nuevo la reforma de la fachada de los locales de Elduayen por 210.000 euros

El Concello de Vigo ha aprobado una nueva licitación para acometer las obras de reforma de la fachada de los locales situados entre Porta do Sol y la calle Elduayen.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Abel Caballero, quien ha explicado que el presupuesto de la actuación asciende a 210.000 euros, después de que el anterior concurso, dotado con 179.000 euros, quedase desierto.

El proyecto contempla la renovación exterior de estos locales con el objetivo de mejorar su integración en el entorno urbano. Según ha detallado el regidor, se mantendrán los volúmenes existentes, pero se instalará un nuevo revestimiento mediante paneles que permitirá unificar la imagen del conjunto.

"Va a ser una fachada uniforme, que tendrá iluminación ornamental para realzar la envolvente", ha señalado Caballero. Además, se instalará una pantalla informativa con contenidos relacionados principalmente con la Pinacoteca, aunque también ofrecerá información sobre otras cuestiones de la ciudad.

La intervención busca dar continuidad estética a la transformación de Porta do Sol y su entorno, especialmente a las actuaciones previstas en la calle Elduayen.

"Lo que vamos a hacer es una nueva fachada continua, uniforme, para favorecer la integración en el espacio urbano", ha explicado el alcalde, quien ha destacado el valor histórico de esta zona de Vigo.

Caballero ha defendido la necesidad de que los locales presenten una imagen acorde con su ubicación: "Queremos que esté a la altura de Porta do Sol, de cómo ya quedó la primera parte y de cómo va a quedar la calle Elduayen, de la plaza de la Constitución y del Casco Vello".