Vigo inicia los trámites para abrir un nuevo vial entre las calles Combro y Carrasqueira, en Coruxo

El Concello de Vigo avanzará en la apertura de una nueva conexión viaria en Coruxo, entre las calles Combro y Carrasqueira, con el objetivo de mejorar la movilidad en una zona con importantes instalaciones educativas.

La Gerencia de Urbanismo formalizará el próximo martes el inicio del expediente para obtener parte de los terrenos necesarios para ejecutar la actuación.

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, el proyecto contempla la cesión municipal de 814 metros cuadrados por parte de los propietarios de una parcela de unos 2.000 metros cuadrados. Estos conservarán sus tres parcelas edificables, mientras que el espacio cedido permitirá construir un vial de uso público.

Esta intervención se completará con otro procedimiento de expropiación, ya iniciado, para obtener el resto de los terrenos necesarios para abrir la nueva calle. Caballero ha señalado que el objetivo es mejorar las comunicaciones entre ambas zonas y facilitar los desplazamientos en este entorno de Coruxo.

Humanización Rúa Pazo

El Concello de Vigo también ha aprobado la licitación de las obras necesarias para completar la humanización de la calle Pazo, con un presupuesto de 417.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. En concreto, el proyecto contempla reorganizar el espacio público, mejorar la accesibilidad y ampliar el espacio peatonal.

Según ha detallado el regidor, los trabajos permitirán retomar una actuación que había quedado paralizada debido a una circunstancia sobrevenida de la empresa constructora que había resultado adjudicataria del anterior concurso.

Campo de fiestas de Candeán

El Concello de Vigo ha iniciado el procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios para habilitar una nueva entrada al campo de fiestas de Candeán, situado sobre el túnel de la autopista AP-9, que conecta Vigo con la zona del aeropuerto.

Tal y como detalló el regidor, la actuación contempla la expropiación de una pequeña parcela de 30 metros cuadrados, situada en el margen opuesto a la calle San Cristóbal. Este espacio permitirá ensanchar el vial de acceso y facilitar la entrada de los camiones que transportan el material necesario para la celebración de las fiestas.