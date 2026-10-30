Vigo concede 74.000 euros en ayudas para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler asequible

El Concello de Vigo ha concedido 74.000 euros en nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas que se incorporarán al mercado del alquiler a precios asequibles. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Abel Caballero, que ha avanzado que el Concello está estudiando cerca de una veintena de solicitudes adicionales.

Estas subvenciones forman parte de un programa municipal dotado con un presupuesto total de 2.150.000 euros, destinado a financiar obras de rehabilitación con un máximo de 20.000 euros por vivienda. El objetivo de esta iniciativa es recuperar inmuebles que necesitan reformas y facilitar que sus propietarios los pongan en alquiler a precios más accesibles.

Las ayudas permiten sufragar diferentes actuaciones, entre ellas las obras de mejora de los inmuebles, la expedición de certificados de eficiencia energética y la contratación de seguros.

Según ha explicado Caballero, el programa ya está dando resultados y permitiendo incorporar viviendas al mercado del alquiler a precios asequibles.

"Es un plan activo que ya está poniendo viviendas en alquiler a precio asequible", celebró el regidor.