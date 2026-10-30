O Porriño (Pontevedra) aplaza su Samaín al 1 de noviembre por el luto nacional

El Concello de O Porriño ha anunciado el aplazamiento de todas las actividades previstas para celebrar el Samaín 2026 con motivo del luto nacional decretado.

La programación se trasladará íntegramente al domingo 1 de noviembre, manteniendo las propuestas culturales y de ocio organizadas para vecinos de todas las edades.

La principal atracción de esta edición será la transformación de la Casa Consistorial en un gran Túnel del Terror, una experiencia que permitirá recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del edificio diseñado por el arquitecto Antonio Palacios a principios del siglo XX.

El recorrido, de unos 30 metros, atravesará estancias como la escalinata principal y el Salón de Plenos, que se ambientarán bajo la temática de un «invierno terrorífico».

La actividad comenzará el domingo a las 18:00 horas, dando prioridad a las familias durante el primer tramo de apertura. La entrada será gratuita y se repartirán tickets numerados para organizar las esperas. Desde el Concello recomiendan que los menores de ocho años acudan acompañados.

Acrobacias, música y calabazas

El cambio de fecha también afecta al espectáculo Parade Anubis, de la compañía internacional Pablo Méndez Performances, que recorrerá las calles de O Porriño con una puesta en escena inspirada en el Antiguo Egipto. La propuesta combinará acrobacias, música inmersiva y grandes estructuras escénicas.

El alcalde ha pedido comprensión por la modificación del calendario y ha explicado que el Concello ha optado por aplazar las celebraciones, en lugar de suspenderlas, teniendo en cuenta la ilusión de los más pequeños por estas fechas.

Otra de las protagonistas del Samaín será la tradicional exposición de calabazas organizada por la Concejalía de Educación y la OMIX, que este año ha batido su récord de participación.

En total, 687 escolares del municipio, junto con usuarios de Aceesca y Afaga, han elaborado 331 calabazas decoradas, que se expondrán en un recorrido que se extenderá desde la fuente del Cristo hasta el barrio de San Bieito.

Las familias podrán recoger sus creaciones a partir de las 21:00 horas del domingo 1 de noviembre. Las calabazas que permanezcan en la vía pública serán retiradas por el servicio municipal de limpieza el lunes 2 de noviembre, desde las 8:00 horas, para proceder a su correcto reciclaje.