Investigan varios robos con fuerza en aparcamiento del Campo de Golf de Moaña (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga varios robos con fuerza ocurridos en vehículos aparcados en un parking de la localidad pontevedresa de Moaña esta semana.

Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, los hechos sucedieron en el aparcamiento del Campo de Golf de Domaio, en Moaña, y los delincuentes se habrían llevado mayormente llaves de domicilios y de coches que estaban en el interior de los vehículos asaltados.

Pese a ello, las mismas fuentes han explicado que ninguno de los afectados, por ahora, ha presentado denuncia oficial ante la Guardia Civil.

Precisamente uno de los afectados ha contado a Europa Press que el o los ladrones habrían utilizado una palanca para acceder al interior del coche, sin romper las ventanillas pero dejando una marca estética encima de la puerta.