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Abre el plazo de exposición pública para la revisión de autorización ambiental de CZ Vaccines en O Porriño (Pontevedra)
Las personas o entidades interesadas pueden consultar la documentación y, en su caso, presentar alegaciones
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la resolución por la que se somete a información pública la documentación para la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta de CZ Vaccines (Grupo Zendal) en O Porriño (Pontevedra).
A partir de ese sábado se abre un plazo de 20 días para que las personas o entidades interesadas puedan consultar la documentación y, en su caso, presentar alegaciones. Tal y como recoge Europa Press, dicha información estará disponible en la web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, o en las dependencias de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, Servicio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en San Lázaro, en Santiago.
La planta de CZ Vaccines en A Relva, O Porriño, se dedica al desarrollo, la fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas.
Así, de sus instalaciones salen productos biológicos (vacunas bacterianas y víricas, vivas e inactivadas, y reactivos de diagnóstico), así como productos farmacológicos (inyectables). La empresa tiene también plantas en León y Paredes de Coura (Portugal)