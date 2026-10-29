Vigo reclama a Audasa 120.000 euros por el IBI de 2023 tras acabar la exención "franquista"

El Concello de Vigo ha reclamado este pasado miércoles a Audasa la liquidación 120.000 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los meses pendientes de 2023, cuando terminó la exención "franquista" de la que disfrutaba la empresa.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero ha señalado que Audasa pagaba hasta ahora 18.407 euros al año, al contar con una bonificación del 95% del impuesto que, según ha indicado, se mantenía desde 1972. Tras el fin de este beneficio fiscal, la empresa pasa a abonar el 100% del IBI.

Con este cambio, el importe anual del impuesto que Audasa paga al Concello de Vigo se sitúa en 383.000 euros, según las cifras facilitadas por Caballero. "Se acabaron los favores y las bonificaciones del franquismo a Audasa", aseguró el regidor.

Abel Caballero ya había informado a principios de este año que reclamaría a Audasa la cuota correspondiente a los últimos meses de 2023, cuando la empresa siguió aplicando la bonificación del 95% pese a que ya había expirado.