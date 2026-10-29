Investigado un joven de 23 años en Arbo (Pontevedra) por conducir un motocultor por la PO-400 sin tener el permiso. GUARDIA CIVIL

Investigan a un joven de 23 años por conducir un motocultor sin carné en Ponteareas (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga a un joven de 23 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido conduciendo un motocultor sin disponer del permiso o licencia correspondiente.

Los hechos ocurrieron en la carretera PO-400, donde los agentes interceptaron al joven mientras circulaba al volante de esta maquinaria agrícola. Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, tras realizar las comprobaciones pertinentes, constataron que el conductor nunca había obtenido la autorización necesaria para manejar el vehículo.

Ante esta situación, la Guardia Civil instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, que ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Ponteareas para la celebración de un juicio rápido.

A raíz de este caso, el instituto armado ha recordado que no toda la maquinaria agrícola está autorizada para circular por las carreteras y ha insistido en la importancia de conocer la normativa aplicable a cada tipo de vehículo.

Asimismo, ha recomendado comprobar que se dispone del permiso de conducción correspondiente y que la maquinaria cuenta con la documentación, matrícula y seguro exigidos antes de circular por la vía pública, además de extremar las precauciones para garantizar la seguridad vial.