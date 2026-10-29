El día después del accidente ferroviario: silencio en Vialia Vigo y coger el tren "porque no hay más remedio"

Desde primera hora de ayer, miércoles, la actividad del país se ha visto afectada por el terrible accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que ha dejado por el momento 69 fallecidos y alrededor de 50 heridos.

Este jueves, la jornada ha arrancado con la huelga de maquinistas de Renfe, que a primera hora de la mañana ha afectado a las conexiones con Santiago y Valença do Minho en Guixar; en Vialia, el primer tren cancelado era el de las 13.37 horas con destino a Madrid.

Ha sido precisamente en esta estación donde se ha vivido un emocionante y respetuoso minuto de silencio por las víctimas del accidente por parte de los trabajadores de la operadora ferroviaria.

A las 12:00 horas, el acceso a la venta en taquilla ha bajado la persiana para que el silencio ocupase el espacio durante varios minutos, para romperse después con un aplauso en el que se ha podido ver a algunos de los presentes visiblemente emocionados.

Respeto y "miedo en el cuerpo"

El trasiego de viajeros ha acompañado esos momentos, que se paraban ante la imagen, unos en señal de respeto y otros desconcertados. Era el caso de dos estudiantes extranjeros que acudían a coger un tren a Santiago de Compostela y que desconocían la magnitud del accidente.

"Hemos estado de visita aquí y no hemos estado muy atentos a las noticias, sabíamos que hubo un accidente, pero no que había tantos fallecidos", han trasladado a Treintayseis en un castellano algo imperfecto.

Conscientes de todo lo ocurrido sí que eran otros viajeros, que se mostraban temerosos del medio de transporte, tras el reciente y el de Adamuz, hace sólo 9 meses. "La verdad es que da respeto, porque parece que no vas seguro ya a ningún lado", explica Jorge, que viaja a A Coruña por temas laborales.

"Tengo un par de reuniones importantes por la tarde y me quedo a dormir allí, no tenía disponibilidad de coche y cojo el tren porque no hay más remedio", lamenta.

Otro matrimonio ya jubilado van en dirección Santiago de Compostela. "Era un viaje que teníamos planeado ya hace semanas, vamos a ver a familiares y a pasar unos días allí", señalan, aunque reconocen que tienen "el miedo en el cuerpo". "Ayer me costó dormir de los nervios, mi marido me decía que era una tontería, que ya sería mala suerte, pero nunca se sabe", replica la mujer.