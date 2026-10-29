Tres detenidos, una persona fugada y un disparo en una operación policial en el entorno de Canido, en Vigo

La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en el entorno de Canido para tratar de localizar al cuarto miembro de una banda itinerante de ladrones. La operación policial ya ha resultado con otras tres personas detenidas como presuntas autoras de robos en viviendas.

Los hechos han tenido lugar esta tarde en un área próxima a Canido, donde se ha llevado a cabo una operación policial para desintegrar al grupo delictivo. Durante la intervención, uno de los sospechosos ha logrado darse a la fuga.

Los vecinos de Canido han vivido momentos de tensión, ya que durante la intervención ha habido un disparo disuasorio, según fuentes policiales. El resultado por el momento: tres individuos detenidos, de quienes no ha trascendido ni la identidad ni los delitos que se les atribuyen.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional mantiene el dispositivo de búsqueda en Canido, en busca del sospechoso fugado.