Una ONG de Vigo busca a 200 personas para cumplir los deseos de esta Navidad de los niños

Unida Solidaria, una ONG de Vigo busca a 200 personas dispuestas a participar en su campaña navideña "Duendes e Cascabeles". En concreto, buscan a personas interesadas en recibir la carta de un niño y comprar el regalo que haya pedido, con un límite de 35 euros.

La iniciativa funciona mediante un sistema de apadrinamiento anónimo. Las personas interesadas se inscriben a través de la página web de la asociación y reciben los deseos de un niño concreto, sin acceder a sus datos personales. Los pequeños pueden pedir juguetes, ropa u otros regalos y la persona que recibe la carta debe comprar un único obsequio.

Los regalos pueden entregarse en diferentes puntos habilitados por la asociación en Galicia, entre ellos Vigo, Ponteareas, Redondela, A Ramallosa, Santiago de Compostela, Ourense y A Coruña. Después, los voluntarios se encargan de recogerlos y preparar su entrega.

Además, a raíz de la temporada navideña también han puesto en marcha una campaña de recogida de turrones para poder hacer llegar este producto a las personas a las que atienden. Para ello, aceptan tanto donaciones físicas de turrón como aportaciones económicas.

Con el objetivo de mantener su actividad y poder seguir atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad, Unida Solidaria reclama el apoyo de los vigueses. Donaciones económicas, ropa, alimentos o la participación en alguna de sus campañas son algunas de las formas de colaborar con una entidad que lleva más de diez años intentando cubrir las necesidades de quienes se encuentran en una situación más vulnerable.