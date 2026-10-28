Naturgy invierte 1,9 millones en renovar la línea eléctrica entre Vilaboa, Moaña y Cangas

UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, finalizará en las próximas semanas la renovación de varios tramos de la línea de alta tensión de 66 kV que conecta las subestaciones de Ponte Sampaio y Cangas, una infraestructura estratégica para garantizar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en la comarca de Morrazo. La inversión total destinada a estas actuaciones asciende a 1,9 millones de euros.

Según ha indicado UFD en un comunicado remitido a Europa Press, los trabajos se desarrollan en los municipios de Vilaboa y Moaña e incluyen dos intervenciones diferenciadas, orientadas a modernizar las instalaciones y reforzar la fiabilidad de la red eléctrica.

Así, en el Ayuntamiento de Vilaboa, la compañía está finalizando el soterramiento de un tramo de un kilómetro de línea de alta tensión, lo que permitirá eliminar la red aérea existente y desmontar ocho apoyos eléctricos en el entorno de Muiño, Riomaior y Pazos, en la parroquia de Santa Cristina de Cobres.

Por otra parte, en los municipios de Vilaboa y Moaña, en las zonas de Santradán y Domaio, UFD está realizando la renovación de algo más de tres kilómetros de línea aérea, mediante la sustitución de 13 apoyos. Estos trabajos permitirán mejorar el estado de las instalaciones y reforzar la robustez de la red eléctrica.

Con estas actuaciones, UFD avanza en la renovación y modernización de su red de distribución en Galicia, a través de inversiones destinadas a reforzar las infraestructuras eléctricas y mejorar la calidad y la continuidad del suministro a los consumidores.