Anpas de Vigo denuncian el "desmantelamiento" de la enseñanza pública: "Faltan profesionales y apoyos"

La Federación Olívica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Vigo y Comarca (Foanpas) ha denunciado este miércoles la "situación de dejadez" y el "desmantelamiento" de la enseñanza pública, criticando la actuación de la Xunta este inicio de curso.

En rueda de prensa a la que ha asistido Europa Press, representantes de Foanpas se han referido a distintos casos vividos en centros de la ciudad, comenzando por el EEI Vila Laura, que lleva semanas protestando por la falta de una docente que le corresponde por catálogo, ya que solo disponen de 12 profesionales en vez de 13 como está estipulado, indican.

"Esta situación afecta gravemente al día a día de la escuela, más incluso cuando el alumnado afectado es de educación infantil", lamentan desde la asociación en un comunicado.

"La Xunta habla de inclusión y atención a la diversidad, pero pretende resolver la falta de profesorado utilizando los recursos destinados a garantizarlas", han apostillado.

Sin embargo, defienden que no se trata de un "caso aislado", ya que en el CEP Fleming y en el IES O Castro también "faltan profesionales, apoyos, programas e instalaciones adecuadas", aunque la respuesta de la Consellería de Educación es "que los centros se reorganicen y sigan funcionando", insisten.

Por todo ello, Foanpas ha anunciado que llevará a cabo protestas y campañas de visibilización para denunciar lo que está ocurriendo.