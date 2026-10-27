Cuatro personas trasladadas al hospital tras un incendio en una nave agrícola en Ponteareas (Pontevedra)

Alerta en Ponteareas (Pontevedra) tras el incendio de una nave dedicada a la venta de material agrícola. Cuatro personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro y el Concello ha pedido a la ciudadanía no acercarse a la zona afectada debido a los gases derivados de la combustión.

Según la información del 112 Galicia, el fuego comenzó sobre las 14:50 horas de este martes en la nave ubicada en el kilómetro 643 de la N-120. Un particular avisó a emergencias de la presencia de humo, aunque los Bomberos de Ponteareas acudieron al punto antes de recibir la alerta de este vecino.

Ante esto, la central de emergencias informó a los Bomberos do Baixo Miño, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. Una vez en el lugar, los equipos de intervención solicitaron asistencia sanitaria para varios trabajadores, por lo que avisaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

El fuego comenzó en una zona de la nave en la que se almacenaban los productos destinados a la venta. Finalmente, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro y el fuego está controlado, aunque siguen activos algunos pequeños focos.

Por su parte, el Concello de Ponteareas ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona afectada, debido a los gases derivados de la combustión, y ha indicado que se deben mantener libres los accesos para facilitar la llegada y la intervención de los servicios de emergencias.