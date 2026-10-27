Investigan la relación de los bidones hallados en la ría de Vigo y una narcolancha de Portugal

Un total de 49 garrafas de gasóleo y gasolina fueron avistadas este lunes por la Ría de Vigo. Un día más tarde, la Guardia Civil ha abierto una investigación ante su posible vinculación con el narcotráfico y tras la incautación de una narcolancha en Esposende, en el norte de Portugal.

Como recuerda Europa Press, este lunes fueron localizados alrededor de 15 bidones de 25 litros llenos de combustible en la playa de Lariño, en el municipio coruñés de Carnota. En la misma jornada, un pesquero avistó en la ría de Vigo un total de 49 garrafas de gasóleo y gasolina flotando a la altura de la boya de Rodeira.

Los bidones localizados en ambos casos son iguales —de 25 litros y con tapas negras, rojas y azules— a los intervenidos la pasada semana por la Guardia Nacional Republicana (GNR) en Esposende, donde se incautaron 1.500 litros de combustible. Ahora, la Guardia Civil investiga los hechos y mantiene abiertas todas las hipótesis.