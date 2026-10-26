Vigo invertirá más de 1,5 millones de euros en mejorar tuberías en Redondela (Pontevedra)

Vigo aprobó en Xunta de Goberno el proyecto de mejora de las conducciones de la presa de Eiras para el abastecimiento de dos ámbitos de Redondela (Pontevedra). El Concello invertirá casi 1,6 millones de euros en un tramo de siete kilómetros de longitud, que discurre por la Senda da Agua.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado de la actuación, que supone la mejora en la red de abastecimiento en alta en Cidadelle y Riofrío, en el Concello de Redondela. El importe total de la obra asciende a los 1.581.535 euros.

Se trata de un vial de siete kilómetros que discurre por la Senda da Auga, unas conducciones que fueron ejecutadas en los años 70 y "ya completaron su vida útil". "Queremos seguir ahorrando fugas en el ámbito de Redondela, pese a que tendría que hacerlo la Xunta de Galicia", ha afirmado el regidor olívico.

En este sentido, Caballero ha recalcado que se trata de "una conexión entre un Concello y la presa de Eiras. "Ante su inacción, lo va a hacer Vigo", ha aseverado, así como ha recordado que el embalse de la comarca registra el volumen de agua "más bajo" de la historia de la ciudad.

"Hay una sequía severa y la Xunta de Galicia niega lo obvio", ha incidido Caballero, que ha reclamado de nuevo una nueva presa "aguas arriba" para "resolver el problema de sequía en Vigo y en toda su área metropolitana".