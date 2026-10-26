Suplantan la identidad de la Policía Local de Vigo: el gobierno advierte de la circulación de correos fraudulentos

Advertencia del Concello de Vigo: extremar la precaución y evitar acceder a enlaces sospechosos. También se pide a la ciudadanía que no facilite datos personales a través de estas comunicaciones.

El Consistorio vigués ha emitido un comunicado en el que se da cuenta de una situación de suplantación de la identidad de la Policía Local a través de la circulación de correos electrónicos fraudulentos.

El Ayuntamiento recuerda que las notificaciones oficiales se realizan a través de los canales habilitados por la Administración municipal y que los avisos enviados por correo electrónico o SMS tienen un carácter exclusivamente informativo.

Por otro lado, las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Vigo y de la Gerencia Municipal de Urbanismo informan de la existencia de una nueva notificación, identifican el NIF o CIF de la persona destinataria e incluyen el correspondiente número de salida. En ningún caso se remite directamente el contenido de la notificación por correo electrónico. Así, la ciudadanía puede consultar sus notificaciones accediendo a la sede electrónica municipal a través de la dirección oficial: https://sede.vigo.org/notificacions (se recomienda introducir esta dirección directamente en el navegador para evitar posibles fraudes).

Sin obligación de relacionarse electrónicamente con la administración

Además, el Ayuntamiento recuerda que las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración y no tengan activado el servicio de notificaciones electrónicas recibirán las comunicaciones correspondientes por correo postal.

En definitiva, el Gobierno municipal pide a la ciudadanía que desconfíe de los mensajes que aparenten proceder de la Policía Local o de otros servicios municipales cuando contengan enlaces sospechosos, solicitudes de información personal o peticiones de pagos que no hayan sido verificadas. En caso de recibir un correo electrónico de estas características, se recomienda no abrir los enlaces ni descargar archivos adjuntos, no facilitar datos personales o bancarios y comprobar la autenticidad de la comunicación a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.