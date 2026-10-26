La Deputación invita a Siniestro Total a actuar el próximo verano en Vigo y "sin ningún político de telonero"

Siniestro Total se despidió de los escenarios en 2022, pero en Madrid, no en su Vigo natal. Ahora, la Deputación de Pontevedra busca hacer realidad el sueño de todos los fans de la emblemática banda viguesa y ha invitado a Julián Hernández y compañía a saldar la "deuda" con su ciudad y actuar en el Puerto "sin ningún político de telonero".

En un vídeo en redes sociales, la vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, reacciona a un corte de una entrevista en la Cadena SER al periodista vigués Fernando González 'Gonzo'. En ella, el presentador de 'Salvados' explica que la razón de que el último concierto de Siniestro Total no fuera en Vigo es que los músicos no querían al alcalde, Abel Caballero, como 'telonero'.

"¡Qué cosas! La banda más emblemática de Vigo acaba despidiéndose en Madrid, por la imposición de Abel Caballero de actuar de telonero. ¿Vigo se merece esto?", ha señalado Luisa Sánchez en el vídeo, así como ha recordado que Xunta y Deputación organizaron este verano un concierto homenaje a los grupos de la Movida viguesa.

"Los artistas de aquí, en su ciudad", ha sentenciado, antes de apuntar que "hay una diferencia muy clara entre poner la cultura en el escenario y necesitar estar tú en el centro del escenario". De esta forma, ha invitado a Siniestro Total a volver a los escenarios el próximo verano en el Puerto de Vigo, "sin ningún político haciendo de telonero".

"Falsedades"

Desde el Concello de Vigo han desmentido las palabras de la también candidata del PP de Vigo a la alcaldía, que ha calificado de "falsedades". "Emplazamos al PP a enseñar un sólo contrato de los conciertos que se celebran en este recinto municipal en el que figure una sola imposición en la que el alcalde de Vigo tenga que intervenir en los espectáculos", han recalcado.

El gobierno municipal ha lamentado que la portavoz 'popular' recurra "a estas falacias y mentiras". "El Concello jamás firmó un contrato ni se incluyó en los pliegos de contratación ninguna cláusula que obligue a su participación en los conciertos", han recalcado, así como han recordado que Julián Hernández fue pregonero en el Entroido de 2012 y que Miguel Costas invitó al alcalde a la presentación de su libro.