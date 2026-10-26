Convocan una concentración esta mañana frente al Concello de Vigo para pedir mejoras en los servicios sociales

La Federación Veciñal "Eduardo Chao" de Vigo ha convocado esta mañana una concentración frente al Concello de Vigo -en Praza do Rei- para apoyar las reivindicaciones del activista Juan Carollo -que se sometió a una huelga de hambre frente al Consistorio para instar al gobierno local a mejorar las dotaciones y la ayuda social, entre otras-.

La cita será a las 10:00 horas de la mañana y servirá también para exigir a las instituciones pertinentes que mejoren los servicios sociales, construyan vivienda pública en Vigo y permitan que los presupuestos sean más participativos.

El lema de la concentración es "Máis veciñanza, máis democracia, un Vigo para a xente".