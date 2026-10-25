Los perros vigueses quieren espacios dignos: Barreiro pide al Concello convivencia y la propuesta es avalada por veterinarios

El Parque de Barreiro ha sido el escenario este fin de semana de una concentración de canes que, junto a sus dueños, han clamado por una red de parques inclusiva y que permita la convivencia. Lo contrario, abogan desde la plataforma, serían espacios-jaula para el mejor amigo del hombre.

Así, esta plataforma ha presentado una alternativa, amparada por veterinarias especialistas en comportamiento canino, que pasaría por el uso compartido por franjas horarias. "Un parque para todos", ha sido el lema central de la concentración, que contó con la presencia de "Cansino", la mascota, dicen, "no oficial" de los parques caninos del Concello, que posó con las familias en un photocall.

Más concretamente, la propuesta pasaría por compartir la zona alta por horas. Se trataría de establecer franjas horarias reguladas para el paseo y el esparcimiento de los perros sin correa, bajo la supervisión de sus responsables y con normas claras de convivencia, seguridad e higiene.

La plataforma ha ido más allá y ha propuesto, incluso, los horarios de uso, que serían los siguientes:

• Mañanas: de 9:00 a 11:00 horas.

• Tardes de invierno: de 18:00 a 21:00 horas.

• Tardes de verano: de 19:00 a 22:00 horas.

La parte baja del parque ya reúne el área infantil, la zona biosaludable, la pista de fútbol sala, el skate, la petanca, el complejo deportivo y el aparcamiento. Es por ello por lo que la plataforma centra su petición en la zona alta, la más infrautilizada de todo el recinto.

Manifestación en Barreiro para pedir espacios dignos para los perros. Plataforma Familias con Perros de Barreiro

El criterio de dos veterinarias especialistas

Para dar forma a su propuesta, la plataforma ha pedido el criterio de dos veterinarias especialistas. Su valoración técnica, fechada en Vigo el 13 de octubre de 2026, está elaborada por: Xiana Costas Alonso, licenciada en Veterinaria por la USC, especialista en Medicina del Comportamiento (AVEPA y OCV) y máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza. Es residente del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento y doctoranda en la USC.

También han contado con Noemí Graña Torralba, licenciada en Veterinaria por la USC, especialista en Medicina del Comportamiento (AVEPA y OCV) con posgrado en Comportamiento Animal (GpCert) y doctoranda en la USC.

La valoración recoge, según la plataforma, cuatro aportaciones técnicas que han inspirado la propuesta de Barreiro, en clara contraposición al proyecto municipal: Por un lado, han determinado que el peso no determina quién se lleva bien con quién. Dividir el recinto solo por kilos (menos o más de 10 kg) "deja fuera los factores que más pesan en la convivencia: la edad, la salud, el temperamento y la intensidad del juego".

Manifestación en Barreiro para pedir espacios dignos para los perros. Plataforma Familias con Perros de Barreiro

Por otro lado, han argumentado que el tamaño del espacio importa. En superficies inferiores a 400 m2 , los perros no disponen de una recta suficiente para galopar y frenar de forma progresiva. Además, los espacios cerrados de pequeño tamaño favorecen que las personas permanezcan quietas y que las interacciones entre los perros se vuelvan repetitivas y más excitantes.

Del mismo modo, han continuado, el suelo también cuenta. Frente a la pradera natural, un lecho de 30 cm de gravillín de río (de 2 a 4 mm) responde bien al drenaje, pero puede ser inestable en carreras y giros, sobrecargar articulaciones y tendones, provocar fricción en las almohadillas, acumularse entre los dedos, y supone un riesgo de ingesta en cachorros y perros jóvenes.

El modelo propuesto

En lugar de "confinar" a los perros en recintos de reducidas dimensiones, las especialistas apuntan al cerramiento perimetral de grandes zonas verdes ya existentes, combinado con franjas horarias reguladas de suelta. Un modelo que fomenta el paseo dinámico de las personas con sus perros y permite a los animales gestionar las distancias de seguridad para prevenir conflictos.

"El equipo redactor municipal reúne perfiles de ingeniería agrónoma y de montes pero no consta la participación de veterinarios ni de especialistas en comportamiento canino", han dicho. Las especialistas afirman que "la ingeniería resuelve cómo construir el recinto; la medicina del comportamiento ayuda a determinar si ese recinto responde a las necesidades reales de quienes van a utilizarlo. Lo razonable es incorporar ambos conocimientos antes de ejecutar la obra", han zanjado.

El mensaje de esta agrupación, no obstante, "es una invitación a sumar: ingeniería y veterinaria trabajando juntas para que la inversión pública acierte".

Concentración en Barreiro para pedir espacios dignos para los animales. Plataforma Familias con Perros de Barreiro

El plan del Concello de Vigo

La plataforma ha explicado que el proyecto de Barreiro, de 168.786,58 euros, prevé 1.105 m2 divididos en dos recintos según el peso de los perros. Forma parte de una red de áreas caninas anunciada por el Concello que incluye espacios de entre 330 y 380 m2, como los de Castelao o Atalaia, por debajo de los 400 m2. Las mismas fuentes aseguran que es a partir de esta medida que esas instalaciones empiezan a ser verdaderamente funcionales.

La plataforma reclama que los 168.786,58 euros permanezcan en Barreiro y se reorienten a mejoras que beneficien a toda la población, tenga perro o no: reparar las fuentes, mejorar la iluminación ante el cambio de hora de invierno, sanear el arbolado retirando los ejemplares muertos y acondicionar el camino perimetral.

Por el momento la plataforma asegura que no ha sido escuchada por el ente municipal.