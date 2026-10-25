Doble manifestación en Vigo: contra la "represión policial" y el "odio" a los inmigrantes tras la crisis de Ceuta

Mañana reivindicativa en el centro de Vigo, en donde han tenido lugar dos concentraciones prácticamente simultáneas. La primera, convocada por Galiza Nova, se celebró para alzar la voz contra la represión policial y tras lo sucedido esta semana en A Coruña, con fuertes cargas policiales contra quienes protestaban por la celebración de un mitin en la ciudad herculina del líder de VOX, Santiago Abascal.

La segunda, respaldada por Amnistía Internacional, As Ninguéns, la parroquia do Cristo da Victoria, la CGT, Ecoloxistas en Acción, Oxfam y SOS Racismo Galicia; censuró un auge del racismo que, según los manifestantes, se ha producido tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta este pasado verano.

Ambas concentraciones fueron convocadas con apenas media hora de diferencia y discurrieron sin incidentes más que alguna proclama contraria que pudo escucharse desde la calle. Con todo, fue anecdótica.

Bajo lemas como "Galiza será a tumba do fascismo" o "Españois, pra que?" decenas de personas de todas las edades instaron a la participación en la huelga general de noviembre. Además de mostrar su disconformidad con las actuaciones policiales, los manifestantes reclamaron su derecho a vivir y a trabajar en Galicia dignamente.

Por otro lado, frente al Museo MARCO la voz se alzó contra el auge del racismo, el odio y la aporofobia, una situación que, consideran, se ha agudizado tras la entrada masiva a Ceuta el pasado verano inmigrantes procedentes de Marruecos. Los asistentes proclamaron que los derechos humanos no entienden de nacionalidades.