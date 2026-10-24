Trasladadas dos personas por inhalación de humo tras un incendio en la avenida de Balaídos de Vigo

Dos personas han tenido que ser trasladadas en las últimas horas al hospital tras sufrir una inhalación de humo en un incendio ocurrido en el interior de un piso en la avenida de Balaídos de Vigo.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, fue un particular quien avisó del fuego, registrado poco antes de las 14:00 horas de este sábado. Según detalló, se originó en una sartén, aunque los particulares ya lo tenían casi apagado. Con todo, habían inhalado algo de humo.

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Vigo y la Policía Nacional.

A su llegada, la dotación de bomberos indicó que el fuego ya había sido casi sofocado por los particulares de la vivienda, de manera que ardió la campana extractora y se vieron afectados los muebles más próximos.

Finalmente, fue necesario trasladar a dos personas al hospital de referencia tras inhalar humo durante el incidente, tal y como recogió Europa Press.