Feijóo se deja arropar por los suyos en Galicia y lanza una advertencia: "A los corruptos no los vamos a indultar"

Falta poco más de un mes para que se celebren elecciones generales en España y el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Vigo para uno de sus mítines centrales.

Celebrado en la Estación Marítima de Vigo, el acto reunió a centenares de simpatizantes de la formación azul para arropar a un líder que ofreció buena parte de su discurso en gallego y prometió a los suyos que seguía siendo la misma persona que la que dejó Galicia hace cuatro años, solo que con más experiencia.

Feijóo estuvo escoltado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y por la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

En su intervención, Feijóo dijo estar listo para gobernar España y preparado para "todo lo que venga". Pero además lanzó varias advertencias. En este sentido, el presidente del PP se refirió al Gobierno de Pedro Sánchez como "el Gobierno de la corrupción" y advirtió que, si llega a la Moncloa tras el 29N, no va a "indultar a los corruptos": "Me encargaré de que paguen por todo", ha garantizado.

Feijóo enumeró "17 sumarios abiertos" que afectan al Partido Socialista y "23 delitos". Lo anterior con "131 imputados" y penas que, según el código penal, podrían superar los 1.000 años de cárcel, ha dicho. "Eso es lo que les ha motivado a adelantar las elecciones", ha aseverado.

Tras lamentar que "los currantes sean los que tienen que pagar la mordida de los corruptos", Núñez Feijóo, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha referido también al caso Zapatero. "Todavía estamos esperando a que nos expliquen de dónde salieron las joyas", ha dicho, antes de exigir al expresidente socialista que "se lo explique al juez" y "que pida perdón a los españoles por las lecciones que nos quiso dar y por la vergüenza que nos hace pasar".

En el acto en Vigo, Feijóo condenó lo sucedido en A Coruña esta misma semana. En este sentido, quiso mostrar su oposición a la violencia y a "la intolerancia de los sectarios" y cargó contra los que "buscan agitar unas calles que les dan la espalda": "¿Qué queremos? ¿Queremos también los disturbios de Francia?", preguntó.

Para el presidente del PP es el "muro de Sánchez" el que "alimenta a los extremistas y nos destruye como país". "Yo quiero un país en el que se pueda discrepar con palabras pero no con piedras", ha añadido Feijóo, en el que "una persona mayor puede salir segura de su casa y no tenga que evitar ninguna calle o ninguna plaza", un país "en el que se pueda vivir tranquilo y convivir" y en el que "el entendimiento entre diferentes sea posible". "Y eso es imposible cuando siempre se pone la egolatría por encima de tu país", ha zanjado.

El presidente del PP ha mencionado durante el mitin de precampaña a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Sántos Cerdán o Leire Díez para advertirles de que "todo tendrá consecuencias, todo". "Me encargaré de que paguen por todo", ha dicho, "a los corruptos no los vamos a indultar".