El 50º Trofeo Conde de Gondomar incorpora una iniciativa solidaria a favor de Bicos de Papel

El 50º Trofeo Conde de Gondomar, una de las regatas más emblemáticas del calendario náutico español, que se celebra este sábado 18 de julio en Baiona, tendrá este año también un marcado carácter solidario. Con motivo de esta edición conmemorativa, Zelnova Zeltia impulsa una iniciativa benéfica a favor de la Fundación Bicos de Papel, entidad que presta apoyo integral a niños y niñas con cáncer y a sus familias.

La acción consistirá en una recaudación de fondos a través de un sorteo solidario. Todas las personas que realicen un donativo participarán en el sorteo de una noche para dos personas en Cabañitas del Bosque, un alojamiento gallego reconocido por su apuesta por el turismo sostenible y la integración con el entorno natural.

La recaudación íntegra se destinará a respaldar la labor de la Fundación Bicos de Papel en ámbitos como el acompañamiento hospitalario, el refuerzo educativo, el apoyo psicológico y la cobertura de necesidades básicas de familias que atraviesan situaciones especialmente difíciles.

"El Trofeo Conde de Gondomar es una cita deportiva de gran prestigio, pero también un punto de encuentro con un fuerte arraigo territorial. Creemos que esta edición conmemorativa debía tener un componente adicional, alineado con nuestra manera de entender la responsabilidad social. En Zelnova Zeltia no buscamos visibilidad vacía: buscamos respaldo real a quienes trabajan en primera línea para mejorar la vida de otras personas", afirma el director general de la compañía, Pedro González Blanco.

El Trofeo Conde de Gondomar, organizado por el Monte Real Club de Yates de Baiona, se disputará del 25 al 27 de julio en aguas gallegas. Participarán algunas de las mejores tripulaciones del país en las clases ORC, ORC Extra y monotipos J80. La prueba reina volverá a ser la travesía de ida y vuelta al Carrumeiro Chico, una regata de altura cercana a las 100 millas que exige resistencia, técnica y pericia táctica.

Bicos de Papel: atención integral y acompañamiento real

La Fundación Bicos de Papel ofrece un modelo de acompañamiento adaptado a las necesidades reales de cada familia, con especial atención a los desplazamientos forzados por motivos médicos. Uno de sus recursos principales es la Casa de Acogida, un hogar temporal gratuito, próximo al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde se desarrolla el grueso de los tratamientos oncológicos pediátricos en el sur de Galicia. Este servicio es clave para familias procedentes de Ourense y otras provincias, que deben trasladarse durante semanas o meses para acompañar a sus hijos.

Además de alojamiento, la entidad proporciona apoyo psicológico, refuerzo educativo, ayudas económicas y presencia continua en el hospital a través de su programa de Presencia Hospitalaria, que incorpora juego, escucha y acompañamiento emocional durante las estancias. También ha promovido la mejora de espacios hospitalarios, con iniciativas como el Parque dos Bicos, un jardín terapéutico donde los menores pueden recibir quimioterapia al aire libre, y la habilitación de una sala específica para pacientes oncológicos que mejora la privacidad y el bienestar durante los ingresos.