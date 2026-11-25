Detenido en Pontevedra un hombre acusado de agredir a un compañero de piso tras una discusión

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir a uno de sus compañeros de vivienda durante una pelea registrada en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns.

Según informa Europa Press, el enfrentamiento, ocurrido durante la madrugada del martes, se saldó con una persona herida leve, que tuvo que recibir asistencia sanitaria ambulatoria, según ha confirmado el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Pontevedra, Juan José Díaz.

Según la información facilitada por vecinos de la zona, tanto el detenido como el hombre herido trabajan para una empresa de albañilería y compartían domicilio con otros tres compañeros.

Al parecer, el origen del altercado fue una discusión motivada por las quejas del arrestado por el ruido que hacían sus compañeros. La disputa fue subiendo de tono hasta derivar en una pelea en la que uno de los implicados sufrió un pequeño corte a la altura del hombro, por el que necesitó atención médica sin que, en principio, revistiese gravedad.

Por su parte, el detenido manifestó que había actuado en defensa propia, al asegurar que fueron sus compañeros quienes le atacaron inicialmente.