La oleada de falsas amenazas de bomba que en los últimos días ha afectado a miles de colegios de Italia y otros países europeos ha llegado este miércoles a Galicia, provocando el desalojo de numerosos centros educativos y un importante despliegue policial. A Coruña ha sido la ciudad más afectada, aunque también se han registrado incidentes en Lugo, Santiago de Compostela y Pontevedra.

En Pontevedra, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado que se han notificado dos casos. El primero, correspondiente al IES Luis Seoane, que recibió un correo electrónico con una amenaza de bomba, lo que motivó la intervención de los efectivos policiales, que acudieron a las instalaciones y descartaron que existiese un peligro real.

Alrededor de las 13:30 horas, el IES Sánchez Cantón de la ciudad pontevedresa ha recibido un correo de las mismas características. En este caso, se dio aviso a la Policía Local que lo trasladó a la Policía Nacional.

Según la información disponible hasta ahora, no se han registrado más incidentes de este tipo en Vigo, su área metropolitana ni en el resto de la provincia de Pontevedra.

Más de veinte en A Coruña

La situación más complicada se ha vivido en A Coruña, donde más de una veintena de colegios e institutos han recibido durante la jornada correos electrónicos alertando de la supuesta presencia de explosivos. Los primeros avisos comenzaron a llegar alrededor de las 11:50 horas y provocaron un amplio despliegue de la Policía Nacional y Local.

Entre los centros desalojados figuran Compañía de María, Zalaeta, Liceo La Paz, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Dominicos, Franciscanos, Grande Obra de Atocha, Jesuitinas, Prácticas, Otero Pedrayo, Ramón de la Sagra y Novo Mesoiro, entre otros.

La situación obligó a evacuar a numerosos alumnos, muchos de los cuales fueron recogidos por sus familias. Algunos centros, como el Eusebio da Guarda y Dominicos, anunciaron también la suspensión de las actividades extraescolares de la tarde.

El Ayuntamiento de A Coruña confirmó que se trataba de falsas amenazas y pidió tranquilidad a las familias mientras los efectivos policiales continuaban trabajando en las inmediaciones de los colegios afectados.

Los avisos también llegaron a otros municipios de la provincia coruñesa. En Santiago de Compostela se vieron afectados los centros Xelmírez II y San Clemente, mientras que en A Baña se desalojó el CPI San Vicente. También se registró un incidente en el CEIP Vila de Rutis, en Culleredo.

Cuatro en la provincia de Lugo

En la provincia de Lugo, el balance provisional recoge cuatro centros educativos afectados por las amenazas.

En Lugo capital fue desalojado el IES Sanxillao, después de recibir un correo electrónico que alertaba de la supuesta presencia de un artefacto explosivo. Los avisos también alcanzaron al IES Vilar Ponte y al CEIP de Covas, ambos en Viveiro, así como al colegio Francisco Daviña Rey, en Monforte de Lemos.

En todos los casos, las amenazas resultaron ser falsas. Los mensajes recibidos por los centros advertían de que las instalaciones estaban "minadas" y reclamaban su evacuación inmediata.

La Policía Nacional ha confirmado que no se han localizado artefactos sospechosos en los centros inspeccionados. Los incidentes se producen apenas una semana después de que miles de colegios italianos recibiesen amenazas similares por correo electrónico, en una oleada que también ha afectado a centros educativos de Irlanda y Escocia.