Condenado a 13 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en Pontevedra

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 13 años y seis meses de prisión a un hombre por agredir sexualmente de forma continuada a la hija menor de edad de su pareja. La sentencia también establece una indemnización de 50.000 euros por los daños psicológicos y morales causados a la víctima.

Según recoge la resolución judicial, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando la joven, que residía con una familia de acogida, acudía al domicilio de su madre biológica en el marco de un régimen de visitas que incluía pernoctas. El acusado aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con ella para cometer las agresiones.

Las magistradas consideran acreditados los hechos principalmente por el testimonio de la víctima, que califican de "fiable y creíble", y que aparece respaldado por las declaraciones de personas de su entorno y los informes médicos.

La madre, absuelta

Por su parte, la Audiencia ha absuelto a la madre de la joven del delito de comisión por omisión del que estaba acusada. Aunque el tribunal considera que llegó a conocer las agresiones después de que su hija se las contase, señala que no quedó acreditado "en qué momento tuvo conocimiento de lo acontecido".

Además de la pena de prisión y la indemnización, la sentencia prohíbe al condenado acercarse o comunicarse con la víctima durante 16 años.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).