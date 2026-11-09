Cortada la PO-542 en sentido O Pino (Pontevedra) por la avería de un camión góndola articulado

La Guardia Civil de Pontevedra ha informado del corte del carril sentido O Pino de la PO-542 por la avería de un camión góndola articulado.

Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado remitido a Europa Press, la avería tuvo lugar este lunes a las 10:30 horas en la PO-542 (Ponte Bora-O Pino).

A raíz del mismo se tuvo que cortar el carril sentido O Pino de la vía PO-542, afectando al PK 6,100.

Por el momento, se desconoce la duración que tendrá el corte del carril.