Estrada PO-542

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Pontevedra

Cortada la PO-542 en sentido O Pino (Pontevedra) por la avería de un camión góndola articulado

La avería tuvo lugar este lunes a las 10:30 horas en la PO-542 (Ponte Bora-O Pino)

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La Guardia Civil de Pontevedra ha informado del corte del carril sentido O Pino de la PO-542 por la avería de un camión góndola articulado.

Rúa Policarpo Sanz, a 9 de noviembre de 2026

Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado remitido a Europa Press, la avería tuvo lugar este lunes a las 10:30 horas en la PO-542 (Ponte Bora-O Pino).

A raíz del mismo se tuvo que cortar el carril sentido O Pino de la vía PO-542, afectando al PK 6,100.

Por el momento, se desconoce la duración que tendrá el corte del carril.