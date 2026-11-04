Colectivos de Pontevedra exigen a la Xunta limitar alquileres y ampliar el parque público de vivienda

Los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda en la ciudad de Pontevedra tratan de mantener su actividad más allá de las protestas y de la acampada, que cumple este jueves un mes. Por ello, han presentado un documento con "mínimos comunes" en el que piden limitar los precios de los alquileres, ampliar la vivienda pública y frenar la "especulación inmobiliaria".

En dicho texto, el Colectivo pola Vivenda y la Acampada de Pontevedra han pedido a la Xunta un calendario de actuaciones, "financiación suficiente" y mecanismos para comprobar el cumplimiento de sus compromisos. El portavoz del Colectivo Pola Vivenda, Álex Fortuny, ha defendido la necesidad de organizar a la ciudadanía de manera "estable" y al margen de los partidos políticos.

Entre las principales demandas figura la regulación permanente de los alquileres y la declaración de Pontevedra como zona de mercado residencial tensionado. También reclaman crear un parque público de vivienda en alquiler que no pueda privatizarse, controlar la expansión de los pisos turísticos y actuar sobre los inmuebles vacíos con medidas que faciliten su incorporación al mercado residencial.

Como explica Europa Press, el documento incluye otras propuestas, como evitar los desahucios sin alternativa habitacional, proteger a los inquilinos frente al acoso de los propietarios y reconocer a las organizaciones de arrendatarios como interlocutoras ante las administraciones.

La portavoz de la acampada, Tareixa, ha cuestionado las políticas de vivienda del Gobierno gallego y ha denunciado la "falta de resultados" ante el encarecimiento de los alquileres y la "insuficiencia" de la oferta pública.

Exigencias basadas en datos

Según los datos aportados por los colectivos, las rentas en Pontevedra han aumentado cerca de un 93% desde 2015 y un 8,9% durante el último año. También han señalado que el municipio cuenta con 6.037 viviendas vacías, según el censo del INE de 2021, y alrededor de 2.300 personas inscritas como demandantes de vivienda pública.

Para los representantes, estas cifras "evidencian que las administraciones deben actuar no solo mediante la construcción de nuevos inmuebles, sino también movilizando las viviendas desocupadas y aumentando los recursos destinados al alquiler social".

Por ello, han reclamado a la Xunta la creación de una mesa de seguimiento en la que participen el Gobierno gallego, los ayuntamientos, las organizaciones de inquilinos y los colectivos sociales. También piden un calendario público de actuaciones, financiación y objetivos que permitan evaluar los resultados.

Por su parte, Andrea, portavoz de la Acampada de Pontevedra, ha defendido la continuidad de este espacio como punto de encuentro y apoyo vecinal. Por último, ambos movimientos han hecho un llamamiento a participar en la huelga general del 11 de noviembre para reclamar soluciones a las administraciones y defender que "la vivienda sea un derecho y no un negocio".