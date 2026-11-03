Activistas de Greenpeace "rebautizan" como "Ocean Killer" un arrastrero neozelandés construido en Marín (Pontevedra)

Activistas de Greenpeace han "rebautizado" el arrastrero 'Voyager', un barco neozelandés de 79 metros de eslora que está siendo construido en el astillero de Marín (Pontevedra). Renombraron el buque como 'Ocean Killer' —asesino del océano en castellano—.

Los activistas realizaron este lunes esta acción de protesta en Galicia. El objetivo fue el buque de la empresa neozelandesa Talley's para denunciar la pesca de arrastre de fondo que "sigue realizándose en los montes submarinos" del país oceánico y en alta mar del Pacífico Sur.

Greenpeace recuerda que Nueva Zelanda es el único país que aún practica la pesca de arrastre de fondo en la zona y afirman que este método es "un método de pesca indiscriminado en el que se arrastran por el lecho marino redes grandes y pesadas, destruyendo los hábitats presentes en el fondo marino".

"Estos puntos clave para la biodiversidad albergan corales frágiles y milenarios que pueden ser arrasados en cuestión de segundos con este arte de pesca", ha declarado la responsable de la campaña de océanos en Greenpeace España, Marta Martín-Borregón.

Imagen de una de las activistas de Greenpeace en Marín Greenpeace

Sobre la compañía afectada por la acción en Marín, la ONG asegura que cuenta con un largo historial de prácticas destructivas de pesca de arrastre de fondo, con sentencias condenatorias en 2018 y 2019. Desde Greenpeace defienden apostar por la pesca artesanal de bajo impacto ambiental y alto valor social.

"Blindar nuestros mares no solo protege la biodiversidad y el clima, sino que es la única vía para garantizar el futuro y la supervivencia de la biodiversidad y la pesca artesanal tradicional, el motor económico de nuestras comunidades costeras que se ve asfixiado por los intereses de la flota y acuicultura industriales", ha añadido Martín-Borregón.