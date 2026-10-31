Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Diego Radamés - Europa Press

Una vecina de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo

Una vecina de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), María Vázquez Nieto, ha sido identificada como una de las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), en el que se vieron implicados dos trenes de Renfe e Iryo.

Según han confirmado fuentes próximas, el cuerpo de la fallecida será trasladado desde Madrid a Galicia, donde está previsto que sea velado en su municipio natal. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las ceremonias de despedida.

María Vázquez Nieto era hija de Enrique Vázquez, exconcejal del Partido Popular en Cerdedo-Cotobade.

El accidente, ocurrido este miércoles, deja un balance provisional de 69 personas fallecidas y más de 200 heridas. En los dos trenes implicados viajaban un total de 538 pasajeros, según los datos facilitados hasta el momento.