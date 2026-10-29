Pontevedra agiliza los trámites para la apertura del nuevo parque comercial con Decathlon, Leroy Merlin y JYSK

La apertura del nuevo parque comercial de Pontevedra está cada vez más cerca. El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha informado este jueves que se realizarán avances administrativos para agilizar la puesta en marcha del polígono comercial de O Vao.

En concreto, el regidor nacionalista ha anunciado una modificación de la licencia urbanística concedida para la construcción y acondicionamiento de la nave destinada a supermercado. Se trata del espacio más grande de los que se está construyendo en el polígono comercial de O Vao.

Fernández Lores ha explicado que el Concello ha tramitado favorablemente esta modificación, relativa a cambios "pequeños y puntuales" que "no afectan a la licencia principal", con el objetivo de adelantar los procedimientos y facilitar que el establecimiento pueda abrir sus puertas lo antes posible.

El alcalde ha indicado que su gobierno pretende tener preparados todos los informes técnicos necesarios para que, una vez presentada la comunicación de finalización de las obras, no existan obstáculos administrativos municipales para la apertura.

Sin embargo, ha precisado que todavía quedan dos condicionantes pendientes. El problema "más gordo" es la legalización de los transformadores eléctricos por parte de Unión Fenosa Distribución (UFD), necesaria para obtener la autorización de conexión a la red. La segunda es la revisión de las obras de urbanización del polígono.

Como informa Europa Press, el polígono comercial de O Vao, promovido por la inmobiliaria Ponteno, perteneciente al grupo Nogar, contará con establecimientos de Decathlon, Leroy Merlin, JYSK, Kiwoko Mundo Animal, Norauto y Vegalsa-Eroski.

Jardines de Santa Clara

El alcalde también ha informado de la solicitud de ampliación de los plazos del convenio suscrito el 7 de enero de 2023 entre el Concello de Pontevedra y la Deputación para ejecutar las obras en el Convento de Santa Clara. "Obviamente, nosotros no tenemos inconveniente en prorrogar 4 años", ha dicho Lores sobre la solicitud del ente provincial.

Ahora bien, ha propuesto que esta cuestión se formalice a través de la comisión de seguimiento del acuerdo. Según ha explicado, ambas administraciones han aceptado esta propuesta y han fijado el próximo 13 de noviembre para celebrar la reunión, en la que se abordará la prolongación por cuatro años más solicitada por la institución provincial.

El alcalde ha advertido de que, dado el ritmo de ejecución de las obras, podría ser necesario disponer de más tiempo. No obstante, ha recordado que la ampliación no puede superar el plazo inicialmente establecido, por lo que una prórroga superior exigiría formalizar un nuevo convenio.