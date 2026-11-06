Cómo ser sostenible en el sector alimentario: "No sentirse solo en ese camino también es importante"

Toda la cadena de valor del sector alimentario se enfrenta al reto de la sostenibilidad medioambiental. Da igual el tamaño de la compañía, si son pymes o grandes corporaciones, apostar la economía circular, reducir el consumo de recursos o el desperdicio alimentario es el camino a seguir para seguir siendo competitivos.

Estos retos han centrado la conversación de la mesa sobre sostenibilidad en el sector alimentario del foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis en el Círculo de Empresarios de Galicia. El evento contó con una amplia gama de voces, desde académicos a referentes del sector empresarial y autoridades, como el conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez.

La mesa estuvo compuesta por la coordinadora del Área de Sostenibilidad y Economía Circular del Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA), Perla Ferrer Espinilla; la directora de enología de Bodegas Martín Códax, Katia Álvarez; y el director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro Santa Cruz. La charla estuvo moderada por la directora de negocio de Treintayseis, Tais San Vicente.

La sostenibilidad no sólo es una bandera de la que presumir, sino que también tiene que estar presente en el trabajo de las empresas. Por ello, desde CLUSAGA y con la colaboración de Vegalsa-Eroski se ha desarrollado el Programa Colectivo para la Alimentación Sostenible (PROALIS), cuyo fin es formar a directivos y cualquier perfil de la estructura empresarial en el respeto al medioambiente.

"PROALIS aborda cinco dimensiones de la sostenibilidad", explica Perla Ferrer, ya que se debe tener en cuenta tanto las condiciones y necesidades medioambientales como el impacto económico y social de las medidas a tomar. Todo forma parte de una estrategia que el programa transforma en un informe de sostenibilidad que facilite establecer una conversación en cadena de valor del sector.

Adaptarse a la legislación

Los tres ponentes concuerdan que la implantación y la apuesta por la sostenibilidad tiene que darse "de una manera ordenada, estructurada" y transversal, así como se da al "nivel de la seguridad alimentaria". Castro recuerda que Vegalsa-Eroski comenzó a trabajar con "el prototipo de PROALIS" tras la pandemia, cuando "los legisladores europeos volvieron al parlamento con mucha ansia y empezaron a legislar como si no hubiera un mañana".

Foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

Castro recuerda que su empresa entendía "poco o nada" de las nuevas normativas y asegura que tenían un margen de maniobra limitado para ser más sostenibles. "Vamos a serlo tanto como lo sean los productos que tenemos en las estanterías. Entonces, dijimos: ¿cómo nos podemos ayudar?", afirma. Así, surgió la idea de apoyar PROALIS para acompañar especialmente a los pequeños productores en su camino hacia la sostenibilidad.

Y es que este camino no se puede recorrer solo y debe afectar a toda la cadena de valor. PROALIS también es un punto de encuentro para que las empresas compartan conocimiento y experiencia. "No sentirse solo en ese camino también es importante", señala Álvarez, que asegura que los retos a los que se enfrentan son "similares", como gestión de agua.

Eso sí, Ferrer señala que cada sector tiene sus propias características y desafíos a los que adaptarse. Por ello, realizan un diagnóstico de cada empresa para detectar su "índice de madurez". Este es el primer paso del programa, que se completa con una formación a tres niveles: webinar, talleres de cuatro horas basados en una empresa simulada y formación tutorizada.

Por su parte, Castro asevera que el sector alimentario es de los que más coordinados están y pone en valor el trabajo realizado en cuanto a control de desperdicio alimentario. "Esa cadena no puede estar más engrasada", recalca, ya que desde los proveedores hasta los distribuidores llevan años tomando medidas para apenas desechar comida: "No puede estar más afinado".

Todas las áreas implicadas

Desde CLUSAGA recomiendan que participen el máximo de miembros de cada empresa, con perfiles diferentes. De esto son conscientes en Martín Códax, ya que, pese a tener "cierta trayectoria" en sostenibilidad, no contaban con una estrategia para implantarla "de una forma ordenada". Así, PROALIS supuso una "fuente de conocimiento importante" para transmitir los cambios a todas las áreas.

"Es complicado porque en una bodega están tomando decisiones diferentes perfiles. Estar en PROALIS nos ayudó a tener un proceso de maduración interno para ver cómo empezar un proceso transversal", explica Álvarez, que indica que en Bodegas Martín Códax establecieron un departamento de sostenibilidad en el que están "presentes todos los departamentos".

Foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

Sobre la implantación de las medidas, Álvarez recomienda realizarlas con "pequeñas píldoras" para no "cargar" al equipo y realizar una revolución total en su día a día. "Hay que hacer mucha labor de sensibilización dentro de la empresa. (...) Las empresas tienen una curva de aprendizaje para adaptarse", añade Ferrer, que recuerda que el objetivo es que nunca dejen de ser competitivas.

Álvarez recomienda acercarse al programa con "mente abierta" y recuerda que implementar la sostenibilidad "va a suponer cambios". Por ello, tanto ella como Ferrer destacan que hay que poner en valor las acciones ya tomadas, así como "lo que se ha hecho toda la vida". En este sentido, la responsable de CLUSAGA señala a actividades tradicionales vinculadas con el territorio, que fijan población y que no se visibilizan.

El objetivo del programa es seguir creciendo. Hasta julio de 2026, ya han participado más de 330 empresas. "Creo que el mayor valor que tiene este programa es que la gente vuelve", concluye Ferrer, mientras que Álvarez reitera que "la sostenibilidad somos todos, que no vaya solo una persona, sino varias de diferentes departamentos, desde finanzas a comercial, cada uno su punto de vista".

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.