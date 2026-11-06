El catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo Xavier Labandeira defiende en el foro Jueves Verde de Treintayseis que Galicia debe reforzar el almacenamiento energético y garantizar que los beneficios de las renovables permanezcan en el territorio

El precio de no apostar por las renovables en Galicia: más dependencia energética y menos competitividad

La transición ecológica no es solo una cuestión ambiental, sino también una oportunidad económica que Galicia y sus empresas no deberían desaprovechar. Así lo ha defendido este jueves Xavier Labandeira, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y miembro permanente de ECOBAS, durante su intervención en el foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis.

En una conversación moderada por el redactor de Treintayseis Samuel Pérez, el experto en economía climática ha analizado los desafíos que plantea la sostenibilidad para el tejido empresarial, el coste de retrasar la transición energética y las oportunidades que se abren para Galicia en el desarrollo de las energías renovables.

Labandeira ha advertido de que la sostenibilidad puede favorecer la competitividad empresarial y la atracción de inversiones, pero también ha señalado que la falta de iniciativa puede convertirse en un problema. "En cierta medida, podemos estar perdiendo un poco el tren, no por causa del medio ambiente, sino por causa de una actitud que no es proactiva", ha asegurado.

Uno de los grandes desafíos, a su juicio, es trasladar esta visión a las pequeñas y medianas empresas que no están directamente vinculadas al sector ambiental. "El desafío grande es hacer comprender a las pequeñas y medianas empresas, no asociadas al mundo ambiental, que realmente esto es una opción de futuro", ha explicado.

Retrasar la transición verde

Frente al debate habitual sobre cuánto cuesta adaptarse a las nuevas exigencias ambientales, Labandeira ha invitado a plantear la cuestión contraria: cuánto le cuesta a la economía retrasar ese proceso.

"Retrasar la transición tiene costes evidentes", ha afirmado, poniendo el foco en la dependencia energética del exterior y en las consecuencias económicas que puede tener para las empresas europeas.

"Creo que la gente no se da cuenta de la cantidad de recursos que estamos destinando a traer de fuera los productos energéticos", ha señalado, destacando la importancia de reducir esa dependencia en un contexto geopolítico especialmente complejo.

En este sentido, ha recordado las diferencias que existen en los costes energéticos que soportan las compañías europeas y ha advertido del riesgo de no avanzar hacia fuentes de energía propias. "Si no somos capaces de sustituir los productos fósiles que no tenemos por productos que hemos ido desarrollando en las últimas décadas, nos quedaremos atrás", ha asegurado.

El almacenamiento como desafío

El economista ha destacado que Galicia cuenta con importantes recursos naturales para impulsar las energías renovables, pero ha insistido en que incrementar la capacidad de producción no será suficiente si no se resuelve uno de los principales problemas del modelo actual: el almacenamiento. "Nuestro desafío es seguir desarrollando esto y centrarnos mucho en el almacenamiento", ha explicado.

Labandeira ha recordado que las fuentes renovables, como la solar y la eólica, pueden producir grandes cantidades de energía en momentos en los que no existe suficiente demanda, mientras que en otros periodos resulta necesario recurrir a combustibles fósiles para garantizar el suministro.

"En el caso gallego, creo que podemos dar el siguiente paso, además de reforzar nuestra capacidad productiva en renovables, reforzando esa capacidad de almacenamiento con tecnologías relativamente maduras y sin monopolios", ha defendido.

El catedrático considera que Galicia tiene capacidad para desempeñar un papel destacado en el desarrollo de estas soluciones, aprovechando tanto sus recursos naturales como su conocimiento y experiencia.

Beneficios en el territorio

Samuel Pérez, redactor de Treintayseis, y Xavier Labandeira, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo. Difusion Pro Sport

Otro de los asuntos centrales de la conversación ha sido la necesidad de garantizar que el desarrollo de las energías renovables genere beneficios económicos y sociales en las zonas donde se implantan las instalaciones.

"En parte, la oposición a estas energías tiene que ver con que la gente piensa que hay una serie de grandes operadores y empresas que se están llevando en buena medida las rentas asociadas", ha explicado Labandeira.

Una situación ante la que ha defendido que las administraciones tienen margen para intervenir y establecer mecanismos que permitan repartir mejor esos beneficios. "Creo que tenemos capacidad desde el mundo regulatorio y político para revertir esto, garantizando que parte de esas rentas y de los medios queden en el territorio", ha señalado.

Sobre el impacto paisajístico de las instalaciones renovables, ha considerado que llenar los montes gallegos "de eólicos y solares" es reversible, mientras que "el cambio climático y los problemas ambientales sí pueden serlo".

En su opinión, estas infraestructuras podrían sustituirse en el futuro por tecnologías más limpias, mientras que algunos de los daños provocados por el cambio climático pueden tener consecuencias permanentes.

Además, ha defendido que una mayor implantación de renovables, acompañada del desarrollo del almacenamiento, podría contribuir a reducir los precios de la energía, generar recursos económicos y facilitar que las administraciones apoyen a los sectores más afectados por la transición.

Competitividad

Sobre las dificultades que afrontan las compañías europeas al competir con empresas de países sometidos a regulaciones ambientales menos exigentes, el catedrático ha recordado que Europa lleva décadas impulsando mecanismos que ponen precio a las emisiones contaminantes y ha reconocido que estos instrumentos pueden suponer ajustes importantes para empresas y ciudadanos.

Sin embargo, ha defendido que se pueden dedicar "parte de los recursos que provienen de estos mercados e impuestos a la financiación de la transición".

Según ha señalado, estos mecanismos permiten incentivar cambios en el comportamiento empresarial y avanzar hacia un modelo económico más sostenible.

"No debemos bajar los brazos"

Como conclusión, Labandeira ha lanzado un mensaje de confianza en las capacidades de Galicia y de Europa para liderar soluciones vinculadas a las renovables y al almacenamiento energético.

"No debemos bajar los brazos, tenemos que apostar por el futuro y tener en cuenta que tenemos muchas capacidades", ha asegurado.

El experto considera que el conocimiento adquirido en el desarrollo de energías limpias, incluso en territorios donde su implantación encuentra oposición social, puede convertirse en una ventaja competitiva y ofrecer soluciones exportables a otros lugares.

Por ello, ha rechazado los discursos que presentan la sostenibilidad como una amenaza para el crecimiento económico.

"No hay que atender a estos bulos sobre que el medio ambiente genera destrucción de la actividad económica, sino verlo precisamente como una oportunidad y evitar los problemas económicos derivados de no actuar", ha concluido.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.