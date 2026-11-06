Lucía González, de la secretaría técnica del Clúster de Turismo de Galicia; Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia; y Pablo Mariño, CEO de la agencia de turismo marinero Bluscus. Difusion Pro Sport

"Galicia no debe convertirse en un parque temático": el reto de crecer sin perder la identidad

Crecer sin masificar, atraer visitantes durante todo el año y conseguir que el turismo genere beneficios para la población local.

Estos han sido algunos de los principales retos abordados en la mesa dedicada al turismo sostenible que ha cerrado este jueves el foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis.

La conversación, moderada por la periodista especializada en turismo Nani Arenas, ha reunido a Pablo Mariño, CEO de la agencia de turismo marinero Bluscus; Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia; y Lucía González, de la secretaría técnica del Clúster de Turismo de Galicia.

Más allá de las cifras

"Galicia no debe convertirse en un parque temático. Tiene muchísimos recursos, culturas e identidad", ha defendido Pablo Mariño, que ha reclamado una estrategia conjunta entre las administraciones y el sector privado para atraer visitantes interesados en conocer la singularidad del territorio.

El responsable de Bluscus ha advertido de que el crecimiento turístico no debe medirse únicamente por el número de visitantes. "No todo el crecimiento puede medirse en cantidad. También importa qué tipo de clientes recibimos y cuántos vienen", ha señalado, recordando que algunas zonas alcanzan niveles de saturación durante el verano, mientras otras disponen de margen para recibir turistas.

En su caso, la apuesta pasa por experiencias de turismo marinero en grupos reducidos que permitan conocer los oficios tradicionales y el trabajo de las comunidades costeras. Mariño ha explicado que su proyecto nació de su vinculación familiar con el mar y de la voluntad de mostrar a los visitantes la realidad de quienes viven de él.

"Creo que esa es la primera conexión que tenemos con el mar: que la gente conozca a quienes trabajan en él y entienda su realidad", ha afirmado.

La empresa también utiliza embarcaciones históricas de madera, algunas con más de cien años, para contribuir a conservar el patrimonio marítimo gallego. Aunque su mantenimiento resulta más costoso, Mariño considera que mantenerlas operativas supone preservar parte de la historia de Galicia.

Además, ha reivindicado la importancia de explicar el valor de los productos locales y del trabajo artesanal que existe detrás de ellos. "Si no se lo explicas, no lo van a pagar", ha asegurado al referirse a la disposición de los turistas a asumir un mayor precio por determinadas experiencias o productos sostenibles.

Pablo Mariño, CEO de Bluscus. Difusion Pro Sport

Turismo durante todo el año

La desestacionalización ha sido otro de los principales asuntos de la conversación. Mariño ha destacado que cada vez reciben más visitantes durante meses tradicionalmente alejados de la temporada alta.

"Nosotros tuvimos un septiembre mejor que todo agosto", ha explicado, señalando que este tipo de visitantes suele buscar experiencias más tranquilas y permite distribuir mejor la actividad por el territorio.

El empresario ha defendido la necesidad de aprovechar los recursos turísticos durante más meses, desde las rutas marítimas hasta las experiencias vinculadas con la pesca y el marisqueo.

No obstante, ha insistido en que la sostenibilidad también debe ser económica. "Si no gano dinero, no puedo mantener mi negocio y todo mi discurso se queda en nada", ha reconocido, subrayando que mantener la actividad durante más meses permite generar facturación y dar continuidad a los proyectos empresariales.

Patrimonio y sostenibilidad

Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia. Difusion Pro Sport

Beatriz Piñeiro Lago ha compartido la experiencia del Pazo Quinteiro da Cruz, una propiedad familiar que combina la conservación de jardines históricos con la producción de albariño y un proyecto pionero de cultivo de té en Galicia.

La finca cuenta actualmente con más de 6.000 camelias y más de 2.000 variedades, fruto de un trabajo iniciado por sus padres en los años setenta para recuperar un jardín del siglo XIX.

Piñeiro ha explicado que su proyecto de cultivo de té, iniciado hace 26 años, nació con la intención de unir sostenibilidad, salud y desarrollo rural. La iniciativa ha recibido reconocimientos internacionales y ha contribuido a dar visibilidad al patrimonio natural y cultural gallego.

"Las personas somos naturaleza y tenemos que entenderlo como una fortaleza. Galicia es una potencia en recursos naturales", ha defendido.

La copropietaria del pazo ha destacado también la importancia de los jardines históricos para combatir el cambio climático, al contribuir a regular las temperaturas y conservar la biodiversidad.

En este sentido, ha explicado que durante las visitas guiadas intentan transmitir a los turistas la importancia de respetar los ciclos naturales, desde dejar parte de la fruta para los animales hasta conservar los árboles y la vegetación.

Piñeiro ha reclamado además una mayor colaboración entre administraciones y empresas para promocionar Galicia como "refugio climático" y destino turístico responsable, capaz de atraer visitantes y repartir los beneficios económicos entre los diferentes territorios.

190 empresas comprometidas

Lucía González, de la secretaría técnica del Clúster de Turismo de Galicia. Difusion Pro Sport

Por su parte, Lucía González ha presentado los avances de Galicia Destino Sostenible, un club de producto impulsado en 2022 desde Turismo de Galicia que reúne actualmente a 190 empresas y más de 230 experiencias turísticas.

La iniciativa agrupa alojamientos, restaurantes, agencias de viajes y otras actividades turísticas comprometidas con la sostenibilidad, ofreciéndoles formación, promoción y apoyo para acceder a certificaciones.

"Queremos plantear que la sostenibilidad no se vea únicamente como una obligación, sino también como una oportunidad para las empresas y para mejorar el sector", ha explicado.

González ha insistido en que muchas compañías gallegas ya trabajan de manera sostenible, aunque todavía es necesario comunicar mejor ese esfuerzo a los visitantes y facilitar que las pequeñas empresas puedan avanzar mediante cambios progresivos.

También ha destacado que la sostenibilidad debe abarcar las dimensiones ambiental, social y económica, favoreciendo la competitividad, el empleo de calidad y la conservación del patrimonio.

"El turismo tiene que dejar un impacto positivo en la población", ha concluido, reivindicando la colaboración público-privada para seguir ampliando la red de empresas comprometidas y consolidar un modelo turístico que beneficie tanto a los visitantes como a las comunidades locales.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.