La empresa de Vigo que llevó la experiencia industrial al sector primario y construyó una "fábrica de plantas"

Vigo no sólo es referente en motor y actividad portuaria y la innovación no sólo se centra en proyectos aeroespaciales, de Inteligencia Artificial o de robots. La agricultura también es un campo lleno de oportunidades para progresar y avanzar en sostenibilidad, sin perder productividad ni competitividad.

Claro ejemplo de ello es la empresa viguesa Néboda Farms. Su CEO y cofundador, Iván García Besada, ha participado en el foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis en el Círculo de Empresarios de Galicia. El empresario compartió su experiencia en agricultura vertical durante una charla con la redactora de este medio Laura Paz Pousa.

Las instalaciones de Néboda no son campos, tierra y cultivos al aire, sino entornos cerrados y controlados donde las plantas están "apiladas en diferentes alturas". García señala que tampoco utilizan tierra, ya que cuentan con otro sistema para hacer llegar los nutrientes a las plantas y, así, ahorrar agua.

"Todos los inputs que tiene que ver con el cultivo están en un entorno completamente controlado", afirma el cofundador de la compañía. De esta forma, son capaces de "replicar las condiciones óptimas" para obtener "siempre los mismos volúmenes de producción".

Iván García Besada, CEO y cofundador de Néboda Farms, durante el foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

De hecho, Iván y su socio, Roberto Estévez, contaban con experiencia previa en el sector de la automoción, por lo que recogieron sus conocimientos en producción o la monitorización de procesos y los trasladaron a "un sector donde no está aplicado", como el de la agricultura.

Eso sí, como bien admite, tuvieron que aprender desde cero "todo lo que tiene que ver con la biología". La universidad, y en concreto la Facultad de Biología de la UVigo, tuvo un papel importante en la formación del proyecto, cuyo fin era pasar "de una agricultura tradicional a una fábrica de plantas".

Los primeros pasos de Néboda Farms fueron de la mano de la producción de albahaca. "Es un producto estacional y veíamos que había una falta de abastecimiento fuera del verano", asegura García, que recuerda que pronto recibieron la "validación del mercado"

Una agricultura sostenible

La optimización de los recursos es uno de los principales puntos fuertes de Néboda y de la agricultura vertical, que se traduce en métodos de producción más sostenibles con el medio ambiente. "En un cultivo convencional, el agua moja la tierra. Parte es absorbida por las plantas y otra se traslada a otras capas", explica García.

En su caso, el agua que no recogen las plantas vuelve al circuito, así como la humedad presente en el interior de las instalaciones. Y es que Néboda cuenta con un sistema de deshumidificación, reduciendo así los litros usados por kilogramos de biomasa.

Esta política se traslada a la energía, controlando la iluminación y la temperatura del entorno. Ahora bien, García recalca que este "impacto en sostenibilidad" sólo existe si el producto llega al mercado y es valorado, con un volumen de producción que "luego se traduzca en un retorno económico".

Iván García Besada, CEO y cofundador de Néboda Farms, durante el foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

"Nuestro objetivo era llegar al máximo público posible", ha afirmado, recalcando que son un complemento a la actividad agraria de Galicia, que no compiten con ella. Además, buscan realizar formaciones para trasladar su experiencia con la sostenibilidad, la hidroponia y la agricultura vertical a los profesionales del sector.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.